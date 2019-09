Budoucnost patří vlastencům a suverénním státům, řekl Trump na zasedání OSN

Českého premiéra Andreje Babiše zaskočilo, že Donald Trump v projevu vůbec nezmínil Evropu a hovořil jen o Británii. Evropská unie se podle Babiše musí více soustředit na to, aby se Spojenými státy dojednala výhodnou obchodní dohodu.



„Co mě překvapilo, ne teda dobře pro nás, že v projevu nepadlo slovo Evropa, že pan prezident Trump mluvil o tom, že chystá velice speciální a dobrou dohodu s (britským) premiérem (Borisem) Johnsonem,“ řekl Babiš. „Ta Evropa mně tam chyběla. To není dobře a je to pro nás k zamyšlení,“ dodal.