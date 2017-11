Bude v Německu znovu velká koalice? SPD chce jednat s Merkelovou

„SPD je pevně přesvědčena, že je potřeba mluvit. SPD se nebude bránit rozhovorům,“ uvedl po osmihodinové poradě vedení sociálních demokratů jejich generální tajemník Hubertus Heil. „SPD se nemůže chovat jako umíněné dítě,“ podotkl zase sociálnědemokratický ministr spravedlnosti Heiko Maas. Strana na večerním a nočním jednání vyhodnocovala schůzku svého šéfa Martina Schulze s prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem.

Právě hlava státu, na jejíž další kroky chce nyní SPD vyčkat, se jasně postavila proti předčasným volbám, které se po krachu rozhovorů o vládě mezi CDU/CSU, FDP a Zelenými zdály velmi pravděpodobné. Důrazně vyzvala všechny strany k jednání s tím, že není možné jen tak vracet zodpovědnost do rukou voličů.

SPD pak od pondělí postupně začala měnit svůj dosud nesmlouvavý postoj k pokračování velké koalice, která je nyní jedinou realistickou možností, jak sestavit většinovou vládu. Zatímco ještě v pondělí Schulz prohlásil, že sociální demokraté nejsou k dispozici pro vstup do velké koalice a občané by znovu měli zhodnotit situaci, už ve středu hovořil o tom, že si strana je zcela vědoma své zodpovědnosti v momentálně těžké situaci.

Pokud by nakonec skutečně došlo na rozhovory s CDU/CSU o vládě, bude SPD podle pozorovatelů chtít široké programové ústupky. Pokračování velké koalice si zatím sociální demokraté nepřáli z obavy, že by vedla k jejich dalšímu oslabování, a naopak posilování okrajových stran jako je protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD). Změnu odmítavého postoje, který strana zaujala hned v den voleb po svém nejhorším výsledku v dějinách spolkové republiky, by ale předtím podle místopředsedy SPD Ralfa Stegnera museli schválit straníci.

Pokračování velké koalice mají nyní za pravděpodobné Zelení, případnou menšinovou vládu CDU/CSU a své strany považují stejně jako Merkelová za těžko představitelnou. Ve spolkové republice ještě nikdy na celostátní úrovni menšinová vláda nevznikla.

Vedle nové vlády se v příštích týdnech budou řešit i personální otázky. Týká se to především CSU, kde by o budoucnosti oslabeného šéfa strany a bavorského premiéra Horsta Seehofera mělo být rozhodnuto začátkem prosince, a sociálních demokratů, kde nemá Schulz právě nejsilnější postavení. Maas k tomu ale poznamenal, že na čtvrtečním jednání nikdo Schulzův konec neprosazoval, ani neučinil jiný návrh pro stranický sjezd, který se uskuteční za dva týdny.

