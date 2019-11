Británie odejde z EU koncem ledna, slíbil Johnson při debatě s Corbynem

Televizní debaty stranických lídrů jsou od roku 2010 nedílnou součástí předvolebního dění v Británii, na duel hlavních tváří dvou nejsilnějších uskupení ale dosud nikdy nedošlo. Značná část debaty byla věnována britskému odchodu z EU, který byl už třikrát odložen a je pochopitelně jedním z hlavních témat stávající kampaně.

Johnson po nástupu do čela vlády sliboval realizaci brexitu na konci října. Nyní se nechal slyšet, že Británie „rozhodně odejde 31. ledna“. Jedinou příčinou předčasných voleb je podle něj neschopnost parlamentu prosadit výsledek referenda z roku 2016. Předvánoční hlasování prezentoval jako volbu mezi pokračováním nejistoty a rychlým odchodem z EU na základě jeho dohody, která „naplňuje vše, co jsme od brexitu chtěli“.

Corbyn označil vyřešení brexitové hádanky za prioritu labouristů a zopakoval plán úpravy „rozvodové“ dohody a následného referenda, v němž by se lidé rozhodovali mezi dojednanou podobou odchodu a setrváním v unii. Navzdory opakovaným výzvám však neprozradil, kterou možnost by za takového scénáře podpořil.

„Je načase, abychom si uvědomili, že musíme zachovat pevný obchodní vztah s Evropou,“ řekl Corbyn ohledně svých představ. Jako „holé nesmysly“ klasifikoval premiérův slib o prosazení stávající brexitové dohody do konce ledna, zpochybnil také to, že by Británie mohla v příštím roce stihnout vyřešení otázky budoucích vztahů.

Za ještě důležitější než brexit nicméně premiér Johnson označil zachování celistvosti Spojeného království. Jak poznamenal deník The Guardian, takovéto vyjádření z úst britského předsedy vlády by v jiné době „normálně“ nebylo materiálem pro zpravodajství, některé průzkumy veřejného mínění ale v poslední době naznačily, že pro stoupence brexitu je pořadí uvedených priorit opačné.

Velká listopadová Corbynova revoluce: labouristé chtějí rozdávat podle socialistického vzoru

Šéf labouristů Jeremy Corbyn ( Autor: čtk )

Během šedesátiminutové debaty došlo také na čistě domácí témata, jako je státní systém zdravotní péče nebo politika úsporných opatření z posledních let. „Ukončíme vynucené šetření. To říkám naprosto jasně,“ prohlásil Corbyn. Oba lídři pak na závěr přenosu označili globální klimatické změny za největší výzvu, která dnes stojí před světem.

Souboji Johnsona s Corbynem ve studiu na předměstí Manchesteru přihlížely dvě stovky diváků a oba politici museli v některých momentech strpět výsměch publika. Labouristický předák tuto reakci vyvolal, když řekl, že jeho postoj k brexitu je jasný. Předseda vlády zase během pasáže, kdy se mluvilo o důvěře veřejnosti a významu pravdy.

V bleskovém průzkumu agentury YouGov označila těsná většina respondentů (51 procent) za vítěze duelu premiéra Johnsona. Souboj dvojice mužů, z níž jeden s největší pravděpodobností po prosincových volbách stane v čele britské vlády, se bude opakovat 6. prosince, a to ve vysílání zpravodajské společnosti BBC. Do té doby je na programu ještě několik dalších předvolebních debat, do nichž byli pozváni i zástupci menších politických stran.

