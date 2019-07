Vstříc elektromobilitě. Británie chce zavést povinnost dobíjecí stanice do každého domu

Povinnost instalace dobíjecí zásuvky by se v Británii týkala každého nově postaveného domu, který je vybavený parkovacím místem. O této možnosti informovala vláda už loni, nyní zveřejnila návrhy na vládním webu a umožnila veřejnosti se k nim vyjádřit. Pokud by návrh prošel, stala by se Británie první zemí na světě, která si povinné domácí dobíjecí porty uzákonila.

„Domácí dobíjení poskytuje nejpohodlnější a nejlevnější variantu pro spotřebitele,“ tvrdí britský ministr dopravy Chris Grayling. „Můžete si své auto jednoduše nabíjet přes noc, podobně jako váš mobilní telefon.“ Podle Graylinga je teď ve společnosti chuť po „čistší a zelenější dopravě“.

Nejde o první krok britské vlády vstříc elektromobilům. Obyvatelé Británie už mají možnost zažádat o dotaci ve výši až 500 liber (cca 14 tisíc korun) na instalaci domácí dobíjecí stanice.

„Mít k dispozici dobíjecí stanici, aniž byste na to vůbec museli myslet, může více řidičům usnadnit představu vlastnictví a používání elektromobilu,“ okomentoval britský záměr specializovaný web Electrek, podle něhož by mohlo jít o inspiraci pro některé státy USA, například Kalifornii.

Infografika: Kde je nejvíce elektromobilů

Dalším nástrojem k prosazování elektromobility je návrh britské vlády na větší dostupnost veřejných dobíjecích stanic. Řidiči by se nově nemuseli registrovat u jednotlivých společností, ale své vozy by mohli dobíjet kdekoliv a kdykoliv, podobně jako u klasických čerpacích stanic. Proto by každé nově postavené dobíjecí stanice měly od jara 2020 poskytovat možnost platby kreditními kartami.

Na rozdíl od Británie Česko v přípravě na nástup elektromobilů zaostává. Podle Sdružení automobilového průmyslu bude v roce 2030 chybět až 20 tisíc dobíjecích stanic. Jedna dobíjecí stanice by měla podle expertů obsluhovat zhruba deset elektromobilů. V současnosti jich funguje v Česku kolem 400.

