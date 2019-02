Brexitová jednání na mrtvém bodě. Průlom pořád není na dohled, uvedl Tusk

Ve středu Tusk řekl, že od návštěvy premiérky očekává realistický návrh, jak proces po odmítnutí brexitové dohody v britském parlamentu znovu rozhýbat. S konkrétním návrhem podle všeho Mayová nepřišla.

Po setkáních s Tuskem a s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem premiérka uvedla, že je nutné zajistit právně závazné změny v dohodě o vystoupení z unie. Juncker jí přitom zopakoval, že EU podmínky britského odchodu měnit nebude.

„Prezentovala jsem naši jasnou pozici, že musíme zajistit právně závazné změny v dohodě o vystoupení, abychom se vypořádali s výhradami parlamentu ohledně (irské) pojistky,“ řekla Mayová novinářům o „rázných, ale konstruktivních“ diskusích v Bruselu. Přiznala, že dosáhnout její cíl nebude jednoduché, odkázala však na další kolo rozhovorů, které zmiňuje i její společné prohlášení s Junckerem.

Meeting PM @theresa_may on how to overcome impasse on #brexit. Still no breakthrough in sight. Talks will continue. pic.twitter.com/vn2CVybc1j — Donald Tusk (@eucopresident) 7. února 2019

Podoba irské pojistky, jejíž nahrazení „alternativními ujednáními“ si v lednu vyžádala dolní komora britského parlamentu, bude podle mluvčí britské premiérky tématem pondělní schůzky ministra pro brexit Stephena Barclaye s hlavním vyjednavačem EU Michelem Barnierem. „Premiérka jasně říká, že pojistka pro Severní Irsko bude. Bavíme se o tom, jakou formu bude mít a jak dojednat opatření, které může získat většinovou podporu v Dolní sněmovně,“ citovala mluvčí agentura Reuters.

Opatření označované běžně jako irská pojistka bylo do brexitové dohody zahrnuto s cílem zamezit obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a britským Severním Irskem. Pakliže by se EU s Londýnem během plánovaného přechodného období nedohodla na lepším řešení zaručující stejný výsledek, Británie by na základě stávající podoby pojistky utvořila s EU nový bezcelní prostor. Působnost ujednání by při tom nebyla časově omezená a k jejímu ukončení by vedl pouze souhlas obou stran.

Podle Mayové změny v této části dohody společně s „prací na právech zaměstnanců a dalších otázkách“ vyústí ve stabilní podporu většiny britských zákonodárců. Deník The Guardian v této souvislosti očekává, že premiérka navrhne zákon zaručující shodu práv zaměstnanců v Británii s těmi v EU i po brexitu. Takový krok by mohl pro její brexitový plán získat podporu části labouristických poslanců.

Someone call a body language expert. I'm not sure how to interpret these pic.twitter.com/dYrCIg15uR — Dave Clark (@DaveClark_AFP) 7. února 2019

Do plánovaného odchodu Británie z EU aktuálně zbývá 50 dní a podle mnohých pozorovatelů již do 29. března brexit podložený dohodou se všemi jeho náležitostmi nelze stihnout. Mayová dnes prohlásila, že brexit zajistí „načas“.

Do dnešního jednání se promítl i středeční Tuskův výrok o „speciálním místě v pekle pro ty, kdo prosazovali brexit bez byť jen náznaku plánu, jak to bezpečně zařídit“. Mayová prý šéfa Evropské rady upozornila na „zděšení“, které jeho slova za Lamanšským průlivem vyvolala.

Bruselský zpravodaj agentury AFP na twitteru staví do kontrastu řeč těla obou aktérů při dnešním setkání ve srovnání se středeční tiskovou konferencí Tuska a irského premiéra Lea Varadkara. Fotografie naznačují, že Varadkarova návštěva v Bruselu se zřetelně nesla v přátelštějším duchu.

