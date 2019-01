Brexit a nepříliš prozíravý posměch

Britská vláda byla včerejším hlasováním o brexitové dohodě ponížena a zesměšněna. O tom asi nikdo nepochybuje. Ale jinak to s přístupem Bruselu k jednáním a politickou nerozhodností a nejednotou paralyzovaných britských konzervativců nemohlo skončit. Junckerova parta si chtěla do dohody prosadit trojského koně, díky němuž by dosáhla převahy při následujících jednáních o obchodních dohodách, a to se jí v podobě pojistky na irské hranici podařilo.