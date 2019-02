Britská vláda zvažuje možnost setrvání v celní unii EU, píše tamní tisk

Představitelé britské vlády se začali "vážně zabývat" možností, že by Británie po odchodu z Evropské unie zůstala natrvalo v bezcelní zóně evropského bloku. Píše to server The Independent s odvoláním na své zdroje na úřadu vlády. Trvalou celní unii s EU požadují opoziční labouristé, britská premiérka Theresa Mayová ale takovouto podobu brexitu veřejně odmítá.