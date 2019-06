Boris Johnson zahájil premiérskou kampaň. Slíbil brexit do konce října

Mayová v pátek složí funkci šéfky konzervativců kvůli tomu, že nedokázala Británii vyvést z EU na základě referenda z 23. června 2016. Až bude nalezen její nástupce, kterého by strana měla určit 20. července, odejde Mayová i z čela vlády.

Původně měla Británie blok opustit už 29. března, ale rozluka s EU byla odložena. Britští poslanci totiž neschválili dohodu o vystoupení z EU, kterou vyjednala Mayová. Odchod Británie z EU bez dohody by mohl mít pro Británii závažné dopady, zejména ekonomické.

O nástupnictví po Mayové se uchází 13 kandidátů, exministr zahraničí a bývalý starosta Londýna Johnson je ale považován za favorita.

Johnson patřil před referendem v roce 2016 mezi hlavní tváře kampaně za brexit a nyní se snaží prezentovat jako zachránce odchodu Británie z EU, poznamenala agentura AFP.

„Pokud nastoupím (do premiérské funkce), odejdeme s dohodou, nebo bez ní 31. října. To uděláme,“ uvedl Johnson v prvním videu své kampaně na twitteovém účtu @BackBoris (Podpořte Borise). „Měli bychom mít odvahu říci lidem této země, že to můžeme uskutečnit, pokud opravdu chceme,“ říká Johnson na videu běžným lidem na ulici.

Čtyřiapadesátiletý charismatický i kontroverzní politik svou kampaň zahájil právě v den, kdy do Británie přijel na třídenní návštěvu americký prezident Donald Trump. Ten Johnsona otevřeně podporuje. Ve víkendovém rozhovoru s deníkem The Sun americký prezident řekl, že Johnson by byl velmi dobrý premiér.

Čtěte také: