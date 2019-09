Barcelona vyhání auta. Na ulicích si hrají děti

Silnice v části ulice Sancho de Ávila v Barceloně je k nepoznání oproti ostatním. Jinde parkují po obou stranách auta, zde si hrají děti, uprostřed silnice jsou piknikové stoly. Auta ze silnice zmizela. Oblast devíti bloků se stala součástí projektu Superblock, který má rozšiřovat v hlavním městě Katalánska oblasti, kde mají hlavní slovo chodci a cyklisté.

Radnice zatím vytvořila takových superbloků šest, ale chce jich postupně vybudovat dokonce 503. Nová studie se zabývá tím, jaký dopad by to na město mělo. Obyvatelé Barcelony by se dožívali v průměru o dvě stě dnů více a ročně by město na zdravotních výdajích ušetřilo 1,7 miliardy eur (44 miliard korun).

„Pokud stavíte superblok, hlavní myšlenkou je to, že berete veřejný prostor autům a dáváte jej lidem,“ vysvětlil Mark Nieuwenhuijsen z barcelonského institutu pro globální zdraví, jenž má na starosti územní plánování. Kromě emisí klesne také hladina hluku, vznikne více místa pro zeleň a tím se sníží teplota dané oblasti. Lidé začnou také více chodit pěšky, vypočítal výhody města bez automobilové dopravy.

Kde jsou lidé víc než auta: Španělské město zakázalo auta už před 20 lety

Španělské město Pontevedra, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Řešení podle něj není ani v přechodu na elektromobily, protože elektrická auta vyžadují potřebnou infrastrukturu a asfaltové silnice. A zůstává znečištění pocházející z opotřebení pneumatik. Elektromobilita navíc lidi odradí od používání hromadné dopravy nebo používání jízdních kol.

Pokud by Barcelona rozšířila svůj záměr na celé město, jednalo by se o mnohem větší oblast, než funguje kdekoliv jinde ve velkých metropolích. Například v Oslu nebo Madridu je vyhrazena zóna bez aut, jež má rozlohu kilometr čtvereční. V Barceloně by se mohlo jednat až o 80 kilometrů čtverečních. Pozitivní dopady na obyvatele by byly mnohem větší než nevýhody, doufá Nieuwenhuijsen. Připouští ale, že prosadit takový záměr bude velmi obtížné.

Protože bude globálně ve městech žít stále více lidí, bude potřeba i přes odpor zastánců automobilismu zavádět superbloky po celém světě, zdůraznil odborník na znečištění ovzduší ve městech.

