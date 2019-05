Těžké sporťáky Tesla? Hloupé plýtvání energií, tvrdí expert na elektromobily

Přechod na výrobu elektromobilů, které neprodukují emise, je podle Wolfganga Lohbecka iluzorní plán. I při výrobě nebo provozu budou emise vznikat. Německý odborník na elektromobilitu a bývalý manažer organizace Greenpeace nemá pochopení pro současnou rétoriku manažerů automobilek, kteří slibují s nástupem elektromobilů nulové emise těchto vozů.

Zejména kritizuje snahu vyrábět plně elektrické velké a luxusní vozy. Jako příklad uvádí velké modely automobilky Tesla, považované za průkopníka elektromobility. „To, co tato firma vyrábí, je nejhloupější a nejnemravnější verze elektromobility. Uvést do pohybu téměř třítunový vůz s extrémním zrychlením (nejtěžší Tesla Model X váží až 2509 kilogramů pozn. red.), nemůže být ani ekologické, ani sociální. To je plýtvání energií, plýtvání zdroji, plýtvání prostorem,“ uvedl v německém deníku Süddeutsche Zeitung.

Řešením podle něj není ani úplný odklon od spalovacích motorů, jak to například slíbila automobilka Daimler od roku 2039. Také snaha koncernu Volkswagen spojit vlastní budoucnost s elektromobily odvádí pozornost od dalších řešení. Například vývoje lehkých městských vozidel, jež by mohly jezdit se spotřebou 1,5 litru benzínu nebo nafty na sto kilometrů a měly by nízké emise.

Skeptický je Lohbeck i k proklamacím automobilek, že chtějí být šetrné k životnímu prostředí. Pětasedmdesátník tvrdí, že manažeři jen reagují na tlak „ulice“.

Nelíbí se mu ani móda velkých a těžkých SUV. Jsou považovány za bezpečná auta, ale při srážce s dítětem je takové auto daleko nebezpečnější než malý úsporný automobil. Jde o sobecké myšlení majitelů těchto aut, kteří se chtějí cítit bezpečněji a pohodlněji na úkor ostatních účastníků silničního provozu, míní Lohbeck.

Základním problémem při spoléhání na elektromobily je podle něj jejich hmotnost. „Velká hmotnost potřebuje mnoho energie, bez ohledu na to, o jakou energii se jedná. I zelená elektřina je cenná,“ zdůraznil. Jednotlivé státy by podle něj měly dotovat zejména malá úsporná vozidla, nikoliv pouze elektromobily.

