Nebezpečné pro chodce i klima. V Německu sílí volání po zákazu SUV ve městech

„Potřebujeme horní hranici pro velké SUV ve vnitřních částech měst,“ reagoval na tragickou událost místopředseda poslaneckého klubu Zelených Oliver Krischer. Nejlepším řešením by bylo přijetí zákona na národní úrovni, který by umožnil radnicím určit limity velikosti vozů pro vjezd do jednotlivých částí měst.

Odborník Zelených na dopravu a životní prostředí Krischer zdůraznil, že tyto vozy se do center měst nehodí, protože zabírají příliš mnoho místa. Nevejdou se do běžných parkovacích míst a představují nebezpečí pro chodce i cyklisty. „Je naléhavě nutné debatovat o tom, jak velká auta mají jezdit v našich městech.“

Popularita sportovně-užitkových vozů (SUV) v Německu stoupá, tento rok podle odhadů autoprůmyslu má prvně v historii přesáhnout hranici jednoho milionu nově přihlášených vozů. Jejich podíl na trhu dosahuje asi jedné třetiny.

Starosta městské části Berlin-Mitte, kde k tragédii došlo, Stephan von Dassel ze Zelených prohlásil, že velké SUV, připomínající spíše tank než osobní vůz, je třeba v centru zakázat. Kromě ohrožení pro ostatní účastníky silničního provozu a chodce jsou podle něj také klimatickými zabijáky, protože mají vysokou spotřebu pohonných hmot.

Šéf organizace pro ochranu životního prostředí Deutsche Umwelthilfe Jürgen Resch požaduje rychlé řešení například ve formě zavedení vysokého mýtného pro tento typ vozů nebo zákaz jejich parkování v určitých městských zónách.

SUV budí vášně

Odborník z automobilového výzkumného centra CAR univerzity Duisburg-Essen Ferdinand Dudenhöffer uvedl, že žádný jiný automobilový segment nebudí tolik vášní mezi příznivci a odpůrci. Je ale třeba rozlišovat i mezi jednotlivými typy SUV, které se ve velikosti mohou značně lišit.

Expert na automobilové nehody z německé asociace pojišťoven Siegfried Brockmann namítl, že není možné paušálně říci, že SUV jsou zásadně nebezpečnější než například automobily Volkswagen Polo nebo městské vozy Smart. Vždy bude záležet na řidiči a jeho stylu jízdy v městském provozu. Při nehodě je rozhodujícím faktorem rychlost.

Obliba SUV je celosvětovým fenoménem. V Číně tvořily v roce 2018 42 procent prodaných osobních vozů, ve Spojených státech 45 procent, v Rusku 46 procent. Ředitel německého svazu autoprůmyslu Bernhard Mattes prodej SUV hájí s tím, že většina z nich připadá na malé a středně velké vozy.

