Babiš vybral nové ministry. Průmysl by měl řídit Havlíček, dopravu Kremlík

Zeman přistoupí ke změnám ve vládě 30. dubna po návratu z návštěvy Číny. S kandidáty Kremlíkem a Havlíčkem by se měl sejít ještě před zahraniční cestou. Se jménem žádného z adeptů nemá Zeman problém, řekl Andrej Babiš (ANO) po zhruba hodinové schůzce. Havlíčka podle něj prezident zná dobře, s Kremlíkem se nezná. Připustil, že sehnat kandidáty do vlády není jednoduché.

Premiér uvedl, že s hlavou státu dnes probírali kompletně celou vládu. Nevyloučil další změny v kabinetu, aktuálně ale navrhuje jen konec Novákové a Ťoka. „To je pro tuto chvíli všechno,“ řekl. Média spekulovala o budoucnosti ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO). Místopředseda vlády a předseda ČSSD Jan Hamáček už dříve odmítl, že by se změny v kabinetu mohly týkat ministrů za sociální demokracii.

Kremlík vystřídá na postu ministra dopravy Dana Ťoka, který se rozhodl odejít z vlády v pondělí. Dosavadní ministryni průmyslu Martu Novákovou informoval o její výměně Babiš dnes.

Konkrétní důvody odchodu Novákové nechtěl Babiš komentovat. „Já jsem s paní Novákovou o tom mluvil, není jednoduché přijít z privátního sektoru do státní správy, která funguje úplně jiným způsobem,“ poznamenal. Odmítl, že by důvodem byl incident, kdy zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu.

Ke Kremlíkovi Babiš řekl, že ho zná už z doby, kdy byl ministrem financí. Poznamenal, že ohledně tohoto kandidáta dostává mnoho anonymů. Kremlík má podle něj prověrku Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) na stupeň tajné. „Je to profesionál, pracovitý člověk, myslím, že jsem si prověřil dostatečně ty různé informace, co na něj přišly,“ řekl.

Havlíček se podle premiéra osvědčil velmi dobře. MPO označil za složitý resort, který je pod vlivem různých podnikatelských skupin. Od Havlíčka čeká řešení otázky jaderné energetiky, poplatků za uhlí, problematiku byrokracie, živnostníků nebo vědy a výzkumu.

Kandidát na ministra průmyslu a obchodu považuje za své hlavní priority podporu podnikání nebo dokončení restrukturalizace státních agentur. „V každém případě musíme dotáhnout živnostenský balíček. Jasně se musí říct, kde a kdy se sníží administrativa. Živnostníci musí vidět velmi rychle určité výsledky. Samozřejmě je to i otázka exportu a exportní politiky, která je v tuto chvíli z nemalé části právě na resortu průmyslu a obchodu. Je to také otázka dotažení fúze jednotlivých státních agentur a jejich zeštíhlení,“ uvedl dnes ke svým prioritám Havlíček. Uvedl, že počítá s tím, že kvůli ministerskému postu skončí jako předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

V energetice je podle něj nepochybné, že peníze půjdou do jaderné energetiky. „Pravděpodobný scénář je takový, že se bude investovat do dalšího bloku, ne-li dvou bloků v Dukovanech. Na to je třeba všechno připravit, připravit vztah mezi vládou a ČEZ,“ doplnil. Energetický mix bude podle něj nutné ale doplnit i dalšími zdroji. „Musíme počítat s plynem a s obnovitelnými zdroji,“ dodal.

Karel Havlíček (49) • Datum narození: 16. srpna 1969 • Vzdělání: absolvoval stavební fakultu Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT); doktorské studium ukončil na podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), kde se na fakultě financí a účetnictví habilitoval na docenta (2014); manažerská studia absolvoval na Pražské mezinárodní manažerské škole (PIBS) při Manchester Metropolitan University. • Současná pozice: místopředseda RVVI; spoluzakladatel a předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP; od roku 2010); děkan Fakulty ekonomických studií a člen vědecké rady na Vysoké škole finanční a správní (VŠFS). • Kariéra: od 90. let hájí na institucionální úrovní zájmy podnikatelů; donedávna byl spjat se společností Sindat, mateřskou firmou investiční skupiny, podnikající v oblastech finální chemie, speciálních textilií a biotechnologií, podle obchodního rejstříku se 21. března vzdal postu jednatele skupiny; Havlíček podle úterních Hospodářských novin nyní dokončuje převody a prodej podílů ve firmách, v nichž figuroval jako spolumajitel či jednatel (Technistone či Nanopharma).

Vladimír Kremlík (46) • Datum a místo narození: 9. prosince 1972, Čáslav • Vzdělání: vystudoval bakalářský obor sociální práce na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové (nyní Univerzita Hradec Králové), později absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1999), kde také získal titul JUDr. • Dosavadní pozice: náměstek pro právní služby a hospodaření s majetkem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM; od 2015) • Kariéra: začínal jako právník ve Fondu národního majetku (1999-2002), v roce 2002 krátce pracoval na úřadu vlády, poté byl ředitelem sekce v ÚZSVM (2002-2006), ředitelem vzdělávací a konzultační o.p.s. Institut sociálního rozvoje (2006-2007), v roce 2007 byl správním ředitelem na ministerstvu dopravy, poté působil jako manažer v Letišti Praha (2008); mezi roky 2008 a 2011 působil jako koncipient v kanceláři Rowan Legal a poté v Advokátní kanceláři Volopich, Tomšíček & spol.; po složení advokátní zkoušky působil tři roky (2012-2015) jako samostatný advokát; od roku 2015 je v ÚZSVM

Změny v Babišově vládě: 2018 9. července - Ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) skončila po 13 dnech od jmenování ve vládě. Čelila obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. V úřadě ji 10. července nahradil legislativec Jan Kněžínek. 18. července - Prezident Miloš Zeman přijal demisi ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD), který rezignoval kvůli podezření z plagiátorství v bakalářské práci. Nahradila jej 30. července Jana Maláčová, která na ministerstvu dosud vedla odbor rodinné politiky a politiky stárnutí. 16. října - Zeman jmenoval ministrem zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), který od srpna 2018 působil na MZV jako náměstek. Předtím byl vedením ministerstva pověřen první místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček, protože Zeman odmítl jmenovat do funkce původního kandidáta ČSSD europoslance Miroslava Pocheho. 2019 10. dubna - Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) oznámila, že ji Babiš informoval o tom, že skončí ve funkci. Personální změna nastane i v resortu ministerstva dopravy, již 8. dubna oznámil svůj konec ve funkci ministr Dan Ťok (za ANO). Babiš navrhl Zemanovi jmenovat místo Novákové ministrem průmyslu místopředsedu vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karla Havlíčka. Ministrem dopravy byl se pak měl stát náměstek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Vladimír Kremlík. Zeman přistoupí ke změnám ve vládě 30. dubna po návratu z cesty do Číny.

