Faltýnek a Ťok, společné sbohem

Ťok je dlouhodobě nejvíce kritizovaným ministrem a na odvolání byl, už když končil Babišův jednobarevný kabinet. Ťok tehdy také řekl, že se rozhodl sám. Důvodem byla jeho neochota sedět v kabinetu podporovaném KSČM. Jenže pak otočil, když získal premiérovu podporu. Při oné podpoře musely Babišovi skřípat zuby, protože Ťoka nechal v úřadě jen proto, že nikoho soudného na ministerstvo nesehnal. Nebylo divu.

Brzy se ale mělo ukázat, jak je Ťok nezastupitelný. Nezapadl do vlivové skupiny Jaroslava Faltýnka a naopak pro premiéra dělal nepříjemnou práci, když Faltýnkovu prostějovsko-brněnsko-olomouckou kliku jakžtakž kočíroval. Jak byla tahle parta vlivná, víme až nyní, když přišla policie s podezřením na údajné manipulování rozhodnutí antimonopolního úřadu v kauze mýta a úplatků na radnici Brna - střed.

Faltýnek chtěl dopravu ovládnout svrchu. Dělal, co mohl, aby Ťoka potopil. Tlačil na jeho odvolání velmi pravděpodobně přes KSČM, která drží vládu u moci. Měl i nachystaného svého kandidáta místo něj. O to pevnější byla ale Ťokova pozice, protože premiér o všech hrách věděl. Jen tehdy neznal jejich rozsah.

Zdá se, že teď je dokonáno. Nepopulární ministr, který si to u veřejnosti definitivně pohřbil podzimním kolapsem na D1 (jakkoliv v tom paradoxně nebyl zas tak namočen), napodruhé svůj post opravdu opustí. Je to i znamení, že Faltýnkova parta je v útlumu a už nebude koho hlídat.

Také je to důkaz, že Andrej Babiš po letech hledání konečně našel náhradníka. Jinak by odvolání tak důležitého ministra nesáhl. Přeci jen šéf dopravy má prst na zakázkách za desítky miliard a do značné míry na něm závisí úspěch čerpání evropských dotací.

Ohledně náhradníků se nejčastěji skloňovalo jméno Tomáše Kronese. Ten po kariéře v PSG působí od roku 2016 jako generální ředitel francouzské stavební společnosti Colas v Česku. Má pověst ostříleného byznysmena, přímého až suverénního chlapíka a stejně jako Ťok, který přišel ze Skansky, zná dobře poměry a vztahy na stavebním trhu. Jestli se Krones nakonec nechal přemluvit, čeká ho těžká práce. Ale „problém Faltýnek“ má už vyřešen.

