Babiš odeslal na Hrad návrh na jmenování Zaorálka ministrem kultury. Zeman mu vyhoví příští úterý

Na dotaz Radiožurnálu, zda už návrh odeslal, Babiš odpověděl: „Ano. Nechal jsem ho (Zaorálka) podepsat životopis, jak přišel, a hned jsme to poslali na Hrad. Měli jsme termín do půl páté, tak to jsme stihli.“ Zaorálkovi nastínil své představy o resortu kultury, přičemž premiéra zajímají hlavně investice, Národní galerie, Nová scéna a Invalidovna. Bavili se také o platech v kultuře, které chtějí oba navýšit.

O obsazení postu ředitele Národní galerie Praha se nebavili. Bývalý ministr Antonín Staněk (ČSSD) odvolal Jiřího Fajta v dubnu a na konci července vypsal výběrové řízení. Babiš dnes řekl, že je potřeba vybrat ředitele co nejdřív. „Uvidíme, jak se k tomu postaví nový ministr,“ dodal.

Spor o vedení ministerstva kultury trvá víc než čtvrt roku. V polovině května podal demisi bývalý ministr Antonín Staněk (ČSSD), Zeman ji ale nepřijal. Premiér Andrej Babiš (ANO) poté na žádost ČSSD navrhl Zemanovi odvolání Staňka a jmenování Šmardy. Prezident po řadě jednání s koaličními stranami Staňka ke konci července odvolal, minulý týden ale oznámil, že Šmardu nepovažuje za kompetentního k vedení resortu. Babiš, který se dříve Šmardy zastával, se poté připojil k Zemanově kritice kandidáta. Tento týden Šmarda oznámil, že se nominace vzdává a ČSSD místo něho nominovala Zaorálka. Opoziční politici opakovaně tvrdili, že prezident porušuje ústavu.

„Nedošlo k žádnému porušení ústavy. Pan prezident nikdy de facto toho kandidáta neodmítl, ale vyzval ho,“ řekl dnes Babiš. Tříměsíční spory označil za nedorozumění. „Nechci se k tomu vracet, budeme to mít za sebou,“ řekl. Babiš podle svých slov ke Šmardovi necítí zášť, ale vadil mu jeho nestandardní a zvláštní způsob komunikace. „Ta jeho rétorika je taková, že by vládu rozvracel. Stačí nám dvojka Schillerová-Maláčová. Šmarda by nepřispěl k lepší atmosféře ve vládě,“ řekl Babiš Radiožurnálu.

