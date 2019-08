Zeman odmítá jmenovat Šmardu pro jeho nekompetentnost. Hamáčka požádal o jiného kandidáta

Prezident Miloš Zeman nejmenováním Michala Šmardy ministrem kultury prohlubuje ústavní krizi, uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Kdyby nešlo o zájmy státu, bylo by možné s nadsázkou říci, že pokračuje oblíbená zábava Miloše Zemana - letní grilování sociální demokracie. Ale protože jde o zájmy státu, pak je třeba říci, že to je neobhajitelné chování pana prezidenta,“ řekl Pospíšil. „Pokud nemá závažné veřejné důvody, má jmenovat kandidáta navrženého premiérem na post ministra. Míra vzdělanosti a odbornosti není závažný důvod. To je politickou odpovědností strany, která nominovala daného kandidáta,“ doplnil.



„Teď je to zcela jednoznačně věc premiéra: Buď (Babiš) podá kompetenční žalobu, nebo je naprostý slaboch, a navíc napomáhá ohýbání ústavy,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Babiš žalobu na prezidenta k Ústavnímu soudu v minulosti odmítl podat.



„Ústava hovoří jasně. KDU-ČSL opakovaně vyzývá všechny ústavní činitele, aby respektovali ústavu a ústavní zvyklosti. Bohužel to znamená pro resort kultury pokračující nestabilitu a to mu v době vrcholícího jednání o rozpočtu určitě neprospívá. Zodpovědnost padá na slabého premiéra Babiše, prezidenta i sociální demokracii,“ podotkl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.



Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše politici, ale i občané, kteří politiku sledují, tento Zemanův krok očekávali. Závazek od prezidenta, že dostojí svým ústavním povinnostem a na žádost premiéra jmenuje ministrem Šmardu, podle Bartoše nezazněl na žádné ze schůzek s Hamáčkem či Babišem. „Oba i přes první silná gesta pouze akceptovali nové a nové termíny, a pak odjeli na dovolenou. Doufám, že na ní měli oba dva předsedové čas přemýšlet o dalším postupu k naplnění ústavy. Jsme stále v parlamentní demokracii. Na to by neměla vládní koalice zapomínat,“ uvedl Bartoš.



Šéf ODS Petr Fiala na twitteru uvedl, že se Zeman znovu snaží rozehrát spor mezi ním a ČSSD. „Ale ve skutečnosti jde o kompetenční spor mezi premiérem Babišem a prezidentem. Smutný pohled na tento politický ping-pong,“ poznamenal.