Hamáčkovy oslí uši

Sice se bude ještě chvíli tvářit jako hrdina, protože Šmardu, který neprošel kvůli své podpoře Jiřího Bradyho ve skandálu kolem státních vyznamenání, nahradí Lubošem Zaorálkem, zrádcem z prezidentské volby v roce 2003, kdy Zemanovy zcela jasné šance pohřbila parta kolem Standy Grosse a Vladimíra Špidly. Ale na to už zapomněl i Zeman. Zejména poté, co Zaorálek poslušně táhle jeho angažmá v Číně.

Pokus získat kus politického hřiště, na němž by sociální demokraté mohli uhrát nějaké volební hlasy, byl opuštěn prakticky bez boje. S novým hrdinným bojem o miliardy z rozpočtu to dopadne stejně. Mimochodem jde o položky, které veřejnost až tak moc nezajímají, nicméně ta dvacetimiliardová suma je docela děsí.

Z kdysi sebevědomé a vítězící partaje se ale stala pracovní agentura pro zasloužilé straníky a s tou se vyhrávat nedá. Jen ještě chvilku rozdělovat prebendy, což ČSSD ještě Babiš před volbami pěkně spočítá.

Přitom premiér byl v koutě. I kdyby po odchodu ČSSD udržel vládu, musel by se spoléhat na pár přeběhlíků a zásadně ustupovat Okamurovi. A možná by potřeboval i jeho otevřenou podporu. A to je jediná možná situace, v níž by část jeho poslanců mohla začít pochybovat o své loajalitě k Šéfovi.

Nějaké předvolební štěpení Babiš fakt ve své partaji nepotřebuje a pro budoucí podobu politické scény to mohlo mít svůj zásadní význam. I proto premiér tak rychle pohřbil Šmardu, kterého sám Zemanovi původně trochu naivně navrhl a nasadil si tak šaškovské rolničky. Ale Hamáček je kámoš a nenechal ho v tom samotného.

