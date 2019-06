Babiš: Audit Evropské komise je útok na Česko a na národní zájmy

„Takže ještě jednou: pochybný audit, útok na Českou republiku a znovu opakuji, že se nic vracet nebude,“ prohlásil Babiš v úvodu jednání dolní komory. V materiálu Evropské komise, byť jej zpochybnil, není podle něho žádný důkaz, že by jako premiér přidělování evropských dotací ovlivňoval. „Byl bych blázen, kdybych to dělal,“ řekl premiér.

Babiš, který využil svého přednostního řečnického práva, nadále tvrdí, že neporušil české ani evropské právní předpisy o střetu zájmů. Připomněl, že Agrofert vložil do svěřenského fondu, aby splnil český „lex Babišů“. Návrh auditní zprávy podle premiéra stojí na absurdní konstrukci, když špatně vykládá české právo. „Evropský úředník pohrdá českými zákony,“ prohlásil. Opět se opřel do Pirátů a do organizace Transparency International, kteří se kvůli Babišovu střetu zájmů na Brusel obrátili.

Babiš také řekl, že za 15 let českého členství v unii Česko kvůli „korupci a machinacím“ vracelo na dotacích asi 35 miliard korun a dalších 17,8 miliardy korun má zadržených. Nařkl z toho „tradiční politické strany“.

Brabec: Tvrzení auditu, že jsem nadržoval chemičkám, je neslýchané Brabec argumentoval dnes před poslanci tím, že za jeho působení ve vládě dostaly chemické podniky z holdingu Agrofert unijní dotace v desetinásobně menší výši, než kolik obdržely za jeho předchůdců.



Brabec uvedl, že po roce 2014 byly za jeho působení ve funkci ministra chemičkám z Agrofertu schváleny v rámci operačního programu Životní prostředí dva projekty v celkové výši 86 milionů korun. V předchozím období v letech 2007 až 2013 to byly projekty za 800 milionů korun, uvedl ministr.

Otroci dotací. O závislosti Agrofertu na veřejné podpoře

Návrh auditní zprávy, který před víkendem zveřejnila média, uvádí, že Babiš má na Agrofert dál vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

„Jsem přesvědčen, že naši státní úředníci jsou tak odborně zdatní, že ochrání naše daňové poplatníky před těmito nesmyslnými nápady Evropské komise,“ řekl Babiš. Podle jeho informací text prověrky EK sepsali dva Češi a jeden Polák. Finální auditní zpráva by mohla být podle premiéra hotová do tří nebo čtyř měsíců.

Přečtěte si také: