ANO by v evropských volbách volilo 26 procent Čechů, ukázal průzkum. Druhá je ODS

Ve volbách do Evropského parlamentu by nyní nejvíc Čechů volilo hnutí ANO, které má podporu 26 procent možných voličů. Druhou ODS by volilo 16 procent lidí a Piráty 11,5 procenta. K urnám dorazí asi 28 procent českých voličů. Vyplývá to z únorového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).