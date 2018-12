Analýza ministerstva podezření o Babišově střetu zájmů nevyvrací, tvrdí Transparency International

„Jedná se de facto o obecný právní rozbor toho, zda je možné zákon o střetu zájmů, tedy zejména jeho § 4c, aplikovat na struktury, ve kterých nalezneme majetek vložený do svěřenských fondů,“ uvedla Transparency. Podnět k Evropské komisi kvůli podezření na možný Babišův střet zájmů podala v září právě Transparency International.

Ministerstvo uvádí, že zákon o střetu zájmů zakazuje poskytovat dotace nebo investiční pobídky společnostem, ve kterých veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní alespoň čtvrtinový podíl. Podle zákona o obchodních korporacích ale ovládanou osobou může být pouze obchodní společnost, nikoli svěřenský fond. Podle tohoto výkladu by tedy svěřenské fondy, které spravují majetek Agrofertu a rozhodují o fungování holdingu, nemohly být ovládány Babišem podle toho, jak zákon vysvětluje slovo ovládání.

Ministerstvo také uvádí, že zákon o střetu zájmů by se mohl vztahovat na svěřenský fond v případě, kdy tento fond ovládá konečného příjemce dotací. V takovém případě by se zákonné omezení vztahovalo na správce fondu, nikoli na osobu, která do fondu vložila majetek.

Podle Transparency ale analýza v závěru výslovně připouští, že prostřednictvím svěřenského fondu může veřejný funkcionář uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Organizace se domnívá, že při určitém nastavení vztahů ve svěřenském fondu může rozhodující vliv uplatňovat i obmyšlený či zakladatel, což by však muselo být vždy předmětem zkoumání v každém jednotlivém případě.

„Analýza dále jednoznačně poukazuje na to, že u posuzování rozhodujícího vlivu nezáleží na tom, zda je tento vliv reálně uplatňován či nikoli. Postačí reálná možnost ho uplatnit. Uvedené skutečnosti vyvrací mnohá tvrzení Andreje Babiše - že svůj vliv reálně nevykonává, jelikož na to nemá ani čas. To však není dle uvedeného vůbec podstatné,“ dodala Transparency International.

Podle dokumentu právní služby Evropské komise, který o víkendu unikl do několika evropských médií, by Babiš mohl být ve střetu zájmů a je podezřelý z porušení unijních pravidel kvůli dotacím pro holding Agrofert. V materiálu se píše, že Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu a jako premiér má možnost ovlivňovat rozhodování spojené s využíváním fondů přicházejících z evropského rozpočtu. Podle zprávy hrozí, že Česko bude muset uhradit přinejmenším část z 82 milionů eur (2,1 miliardy korun), které byly Agrofertu vyplaceny v letošním roce.

