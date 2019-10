Americký sen demokratického senátora: Dotujme elektromobily 462 miliardami dolarů

Jak donutit Američany „přesedlat“ z benzínových aut na elektrické? Demokratický senátor Charles Schumer navrhl grandiózní plán, který ale vyjde americké poplatníky patřičně draho. V následujících deseti letech by Spojené státy měly podpořit elektromobilitu částkou 462 miliard dolarů (10,5 bilionu korun).

Tento program by přinesl „čistá auta do celé Ameriky“. A také by měl pomoci americkému automobilovému průmyslu přeorientovat se na výrobu elektrických automobilů. Schumer tvrdí, že klimatická legislativa je klíčová pro demokraty v Senátu.

Masivní dotace by měly umožnit, aby si elektromobil nebo hybridní vůz mohli dovolit i méně majetní Američané. Mělo by se jednat řádově o tisíce dolarů pro potenciální kupce. Chudí lidé by měli mít navíc nárok i na dotované úvěry.

Dotace se mají vztahovat pouze na vozy, jež budou obsahovat části vyrobené ve Spojených státech. Asi 45 miliard dolarů by mělo podpořit vybudování dobíjecích stanic, 17 miliard pak dotovalo americký autoprůmysl a výrobce baterií. Kde americký rozpočet na tato opatření vezme prostředky, Schumer nespecifikoval.

Svým návrhem se přidává k plánům na přeměnu americké ekonomiky na bezemisní hospodářství. Velkolepý plán představili demokratičtí politici z Kongresu – členka dolní komory Alexandria Ocasio-Cortezová a senátor Edward Markey. Ve svém takzvaném Green New Dealu počítají s podporou obnovitelných zdrojů a zvýšením energetické účinnosti v následujících deseti letech.

Ocasio-Cortezová uvedla, že by si opatření vyžádala 10 bilionů dolarů (229 bilionů korun). Konzervativní think-tank American Action Forum nicméně náklady odhaduje na částku pohybující se v rozmezí 52 až 93 bilionů dolarů (1,2 až 2,1 trilionu korun).

Oponentům prezidenta Donalda Trumpa se nelíbí, že vláda podporuje zvyšování těžby fosilních zdrojů energie, zejména ropy a zemního plynu a nechce daňově zvýhodňovat nákup elektromobilů. Schumer doufá, že v příštím roce demokraté získají v horní komoře Kongresu většinu a novou legislativu prosadí.

