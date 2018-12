Afrika hladoví a populačně roste. Migrantů směřujících do Evropy bude mnohem více

Ekonomická migrace ze zemí Afriky do bohatších zemí v Evropě bude stoupat. Jako velký problém to vnímá prezident Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj (IFAD) při OSN Gilbert Houngbo, který byl v letech 2008 až 2012 premiérem Toga.

Populace v Africe raketově roste, do roku 2050 se má počet obyvatel zdvojnásobit na 2,6 miliardy lidí. Až 60 procent mladých obyvatel kontinentu se živí drobným zemědělstvím. Právě investice a podpora drobných farmářů by měla pomoci udržet lidi v Africe, zdůraznil Houngbo. K problémům přispívá i klimatická změna, která činí potravinovou soběstačnost drobných zemědělců stále obtížnější.

„Pokud se Evropa dnes potýká s ekonomickou migrací, dokážete si představit její rozsah za deset let, když se má populace Afriky postupně až zdvojnásobit,“ klade otázku šéf IFAD.

Jestliže kdokoli mluví o Marshallově plánu pro Afriku, „aby lidé zůstali doma a nemigrovali do Evropy“, měl by vědět, do čeho jde. Čtěte komentář Miroslava Zámečníka:

„Je to jednoduché. Pokud nepodnikneme jasné kroky nyní, můžeme očekávat, že se migrace zdvojnásobí. Jak uvnitř Afriky, tak i do Evropy. Evropské státy i OSN by měly uvažovat o investicích do transformace zemědělství,“ zdůraznil pro britský deník The Guardian.

Problém je i v tom, že se v posledních třech letech potravinová bezpečnost v afrických zemích snižuje. Pokud se okamžitě nepřijmou potřebná opatření, hrozí africkým zemím ve zvýšené míře hladomory.

Houngbo tvrdí, že klíčovým opatřením pro Afriku je udržet mladé lidi v zemědělských oblastech a předcházet tomu, aby migrovali do měst a posléze se vydávali na bohatší evropský kontinent. „Musíme se na problém podívat z větší perspektivy. Prioritami mají být slušné školy, pitná voda a základní zdravotní péče. A také přístup k moderním technologiím,“ dodal politik z Toga.

Podpora drobných zemědělců by se měla pohybovat mezi deseti až dvaceti tisíc dolarů. IFAD plánuje podporovat projekty, které budou řešit odolnost plodin při klimatických změnách. V zemědělství by mělo pracovat také více žen, jejichž práva jsou často porušována.

Sám sedmapadesátiletý Houngbo má s hladem zkušenosti. V dětství běžně jedl jen jednou denně. Podle něj je nutné udělat vše pro to, aby lidé na černém kontinentu měli dostatek potravin. Ani po padesáti letech se to nedaří.

