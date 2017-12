Přes okna kanceláře vidí všechno, co se děje na dvoře. Když přijíždějí náklaďáky se zrnem, jak si pivovarníci odvážejí pytle s hotovým sladem, i to, jak na prázdných pytlích odpočívá místní kocour. Karel Klusáček by si už sice dávno mohl užívat zaslouženého důchodu, svou sladovnu v Kounicích se ale zatím opustit nechystá.

Teď má plno práce s tím, aby na humna sehnal co nejkvalitnější ječmen. Letos je to větší problém než dřív. „Slíbil mi ten lepší s nižším dusíkem,“ telefonuje s jedním z dodavatelů. „Fajn, toho lepšího si vezmu 200 tun,“ hlásí do sluchátka svou objednávku. Sotva položí telefon, začne popisovat, co jej letos trápí. Úrodu jarního ječmene – kterého většina „pivovarských“ považuje za nejlepší – poznamenalo suché jaro.

„Těch kvalitních ječmenů slaďáků se letos urodilo málo. Takže se dá říct, že slad bude horší a jeho cena poleze nahoru,“ předvídá Klusáček. A rozhodně nemusí jít pouze o kosmetické zdražení. Hodnota sladů může povyskočit až o čtvrtinu – zatímco v dobrých letech prodává Klusáček tunu za 10 tisíc korun, v těch horších může jeho cena činit i 12 500 korun. V sumě není započítána pouze devítidenní výroba sladu, ale i jeho další třítýdenní ležení, kdy „odpočívá“.

Klusáček je závislý na pěti hlavních dodavatelích. Každoročně od nich vykupuje čtyři pětiny všech zrn. Hotový slad pak prodává především do minipivovarů, velkou část i do Pivovaru Svijany.

„Letošní úroda je prozatím nižší a kvalita nejspíše nebude stejná jako v loňském roce,“ glosuje to Richard Paulů, člen předsednictva Českého svazu pivovarů a sladoven. Přestože podle jeho slov nejde o žádnou plošnou katastrofu, stále zřetelněji se ukazuje, že klimatická změna poznamenává i tak zaběhnuté odvětví, jako je sladovnictví.

Co přesně se v průběhu dozrávání a žní s ječmenem stalo, analyzují experti Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského. „V letošním roce byly suchem postiženy výrazněji především oblasti jižních okresů Jihomoravského kraje a Vysočiny, ale i některé další oblasti České republiky. V těchto oblastech došlo k suchem vynucenému dozrání jarního ječmene. Zrno bylo malé s vysokým obsahem dusíkatých látek. Extrémní sucho, které postihne rostliny jarního ječmene v nevhodnou dobu, se odrazí na výnosu i kvalitě,“ sumarizuje Vratislav Psota, vedoucí brněnské zkušební laboratoře ústavu.

Takový popis pravděpodobně běžnému pijákovi piva mnoho neřekne. Psota proto upřesňuje, že čím víc dusíkatých látek v zrnu zůstává, o to méně je v něm škrobu a klesá obsah extraktu. „V pivovaru se snižuje výtěžnost. Zvýšený obsah dusíkatých látek může též způsobit problémy s čirostí,“ pokračuje brněnský výzkumník.

A tohle je zásadní zpráva pro všechny pivovary a jejich sládky. Aby jejich speciály či běžná výčepní piva chutnala pořád stejně sytě a nepůsobila slabě, musí do varny přidávat více sladu než dřív. Jen pro představu – na výrobu jednoho půllitru klasického spodně kvašeného ležáku je třeba zhruba 100 gramů sladu. Množství se ale v každém pivovaru mění podle receptur a druhů vařených piv.

Cena suroviny navíc půjde nahoru, takže ve hře je další zdražování piva. K takovému postupu se už odhodlal Plzeňský Prazdroj. Svou produkci zdražil od 1. října v průměru o 3,1 procenta. Zdůvodnil to právě vyššími výrobními náklady. A podobný trend se dá čekat nejen u dalších průmyslových výrobců, ale postupně i mezi minipivovary. Právě ty si totiž zakládají na kvalitním sladu jako základní surovině, s níž se nemá šetřit.

