Jak nasytit miliardy: pšenice pro Afriku roste i ve 40 stupních

Po čtyřech letech pokusů, kdy se zkoušely různé druhy pšenice v horkém subsaharském podnebí severního Senegalu, vědci dospěli k tomu, co se původně jevilo jako šílený nápad. V celé oblasti by mohlo milion místních zemědělců pěstovat pšenici v povodí řeky Senegal. Celkově by to znamenalo produkci 600 tisíc tun této strategické potraviny ročně.

Povodí řeky Senegalu

Tuto odolnou pšenici vyvinulo mezinárodní centrum pro zemědělský výzkum v suchých oblastech ICARDA, jež sídlí v libanonském Bejrútu.

Oblasti s nedostatkem vláhy pokrývají přes 40 procent suchozemského povrchu Země. Pšenice je přitom považována za plodinu, která se pěstuje na severní polokouli v mírném klimatickém pásu.

Na vývoji pšenice odolné vůči horku pracoval Filippo Bassi z centra ICARDA a Rodomiro Ortiz ze švédské zemědělské univerzity v Uppsale.

„Když jsme před pěti lety přišli s tímto nápadem, lidé si mysleli, že jsme se zbláznili,“ řekl Bassi britskému deníku Guardian. Pšenice přitom ke svému zrání slunce potřebuje. „Pokud ji můžete rozmnožovat tady v Senegalu, můžete ji pěstovat v podstatě kdekoliv,“ dodal.

Nově vyšlechtěná odrůda pšenice rychle roste a sklizena může být už za 92 dní, což zemědělcům v Senegalu umožní, aby v mezidobí pěstovali rýži. Výnos se pohybuje okolo šesti tun na hektar. Pšenice může zajistit potravinovou bezpečnost i v dalších afrických zemích, jako je Súdán a Nigérie. S globálními změnami klimatu pak tento typ pšenice bude mít stále více uplatnění, míní Bassi.

Afrika přitom patří k regionům s nejnižší produkcí potravin a musí je dovážet. Senegal nakupuje ročně pšenici za 30 milionů dolarů (618 milionů korun) ročně, ze které dělá těstoviny a kuskus.

Z jedné tuny pšenice tvrdé se může vyrobit 2 tisíc balíčků těstovin. Bassi tvrdí, že region má potenciál produkovat 600 tisíc tun pšenice za rok. Dalším krokem má být vybudování zpracovatelského průmyslu pro pšenici. Projekt je stále v počátcích a čeká na schválení a podporu senegalské vlády.

