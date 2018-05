Bilion lidí ve vesmíru, tisíc Einsteinů, neomezené zdroje. Bezos vidí budoucnost růžově

Lidstvo rychle vyčerpává zemské zdroje a kvůli tomu jej neodvratně čekají problémy, varují už řadu let odborníci. Bezos vidí cestu ke zvrácení tohoto trendu v expanzi v rámci sluneční soustavy, která podle něj může pojmout bilion lidí. „Díky tomu budeme mít tisíc Einsteinů a tisíc Mozartů,“ řekl optimisticky Bezos v rozhovoru pro mediální skupinu Axel Springer.

Podle nejbohatšího člověka světa se lidstvo v budoucnosti rozhodne přesunout veškerý těžký průmysl mimo Zemi, čímž se z ní stane „velice nádherná planeta“ vhodná pro život. Nejen lidé na Zemi pak budou těžit z takřka neomezených zdrojů, které získají ovládnutím ostatních planet.

Bezos věří, že potenciální expanzi do vesmíru pomůže nastartovat i on sám. Právě kvůli tomu považuje svůj vesmírný projekt Blue Origin za důležitější než největší internetový obchod světa Amazon, který mu jinak vydělal zdaleka nejvíce peněz. O vesmír se podle svých slov zajímá hlavně proto, že pokud do něj lidstvo v příštích letech nepronikne, čeká ho stagnace. Takový svět svým prapravnukům zanechat nechce.

Klíč k budování civilizace mimo Zemi vidí Bezos ve znovupoužitelných raketách, které také vyvíjí právě Blue Origin. „Mluvím o civilizaci, která bude žít a pracovat ve vesmíru. Nejdřív milion lidí, pak miliardy a nakonec bilion. To nepůjde se současnými raketami, které použijete jednou a pak je odhodíte.“

Blue Origin v neděli uskutečnila další úspěšný suborbitální let rakety New Shepard 2.0. Modul vystoupal do výšky 106 kilometrů, což je pro Bezosovu společnost nový rekord. Blue Origin chce s modulem podnikat turistické suborbitální lety, tedy takové, při kterých se raketa přiblíží k hranici vesmíru, případně ji překoná, ale nedosáhne oběžné dráhy kolem Země.

Agentura Bloomberg odhaduje hodnotu Bezosova majetku na 132 miliard dolarů. Čtyřiapadesátiletý byznysmen se letos posunul na první místo v žebříčku nejbohatších lidí světa, když předstihl dlouholetého lídra Billa Gatese.

