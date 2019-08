Porthcawl, přímořské město v jižním Walesu přišlo s řešením, jak zabránit vstupu na veřejné toalety těm, kteří se je chystají použít s jiným úmyslem, než je vykonávání potřeby. Investovalo proto zhruba 200 tisíc dolarů (více než 4, 6 milionu korun) do instalace modelu, který rozpozná vandalismus či sexuální aktivitu. Informoval o tom zpravodajský web BBC.

Toalety budou totiž obsahovat speciální senzory, které kromě nepatřičných pohybů rozeznají také přítomnost více než jedné osoby, a to na základě hmotnosti. V případě, že váha v podlaze zaznamená více osob, spustí odrazující opatření v podobě alarmu, otevírajících se dveří či vodního proudu, jehož úkolem bude zasáhnout nezvaného jedince.

Na záchod po jednom

Někteří lidé na sociálních sítích však s novým projektem nesouhlasí. Nemyslí podle nich na ty, kteří se bez asistence jiné osoby neobejdou. „Je to děsivé. Jsem zdravotně postižený člověk, který hodně padá a občas potřebuje asistenci. To teď jako budu ještě řešit, kde mohu použít veřejné toalety bez toho, aniž bych se ponížil?“ napsal jeden z uživatelů Twitteru.

Jiní jedinci považují projekt za diskriminaci lidí s nadváhou: „Podlahy citlivé na hmotnost, co detekují více než jednoho uživatele? S jakou základní váhou počítají? Vážím tolik co dva dospívající! A co lidé, kteří potřebují pomoc nebo musejí doprovodit své děti?“

„Přestavbou veřejných toalet chce městská rada Porthcawl docílit toho, že bude město dobrým místem pro život, práci i návštěvu,“ hájí milionový projekt člen rady Mike Clarke.

Maximálně deset minut

Nové toalety mají zabránit i tomu, aby v jejich prostorách přenocovali lidé bez domova. Pokud tedy člověk zůstane na toaletě příliš dlouho, spustí se varovná zpráva a vypne se světlo i topení. Každou noc navíc proběhne automatizovaný desetiminutový proces hlubokého čistění pomocí vapek zabudovaných v podlaze a stěnách.

I tento záměr se ze strany uživatelů Twitteru dočkal negativních ohlasů. „Pokud je někdo bez domova a je natolik zoufalý, aby spal na toaletách, tak potřebuje pomoc, a ne technologie, které ho odtamtud vyženou.

