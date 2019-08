Jednu libru. Tolik původní majitelka zaplatila za vyřazený výtisk knihy Harry Potter a Kámen mudrců od spisovatelky J.K. Rowlingové. O dvacet let později se jí nákup vrátil. A to opravdu ve velkém. Koncem července byl tento výtisk vydražen v aukci za 28,5 tisíce liber (v přepočtu asi 805 tisíc korun).

A čím je kniha zvláštní? Prodaný výtisk byl součástí vydání, které obsahovalo zhruba 500 knih a každá z nich byla vyřazena z prodeje kvůli dvěma chybám. Jednou z nich je překlep, který se nachází ve spojení „Kámen mudrců“ na zadní straně přebalu, a druhou představuje opakující se slovo hůlka v seznamu věcí, které si má čaroděj Harry Potter přinést s sebou do kouzelné školy v Bradavicích.

Dvacet let ve skříni

Majitelce, která chtěla zůstat v anonymitě, ležela kniha zapomenutá ve skříni celých 20 let. Aby získala peníze na financování nové koupelny, rozhodla se pozvat experta na vzácné knihy Jima Spencera z Hansons Auctioneers. Ten měl ocenit celkem tři krabice knih. Mezi nimi objevil i vzácný výtisk Harryho Pottera.

Spencer je zaplaven hovory a e-maily lidí z celého světa, kteří věří, že vlastní první vydání Harryho Pottera. „V jednu chvíli dostával i 50 e-mailů denně,“ říká pro zpravodajský server CNN Jill Galloneová, mluvčí Hansons Auctioneers a dodává, že knihy z prvního tisku jsou o to vzácnější, protože byly původně určeny jen do školy a knihoven. „Když to majitelka kupovala, nikdo netušil, že se Harry Potter stane tak populární,“ konstatuje.

Aukční síň očekávala, že se kniha vydraží za 20 až 30 tisíc liber, majitelka knihy počítala s mnohem nižší částkou. Nikdo totiž nepředložil online nabídku. Obávala se však zbytečně. „O knihu nakonec bojovali hned tři uchazeči,“ vypráví Galloneová. Nakonec ji získal soukromý sběratel z Velké Británie. I ten chtěl zůstat anonymitě.

Milionové dražby

Nejedná se o první knihu ze světa Harryho Pottera, která kdy byla vydražena v aukci v Londýně. Za 68,8 tisíce dolarů(1,6 milionu korun) se už dříve prodala kopie prvního dílu, která patřila agentovi spisovatelky J. K. Rowlingové. První vydání Kamene mudrců obsahující chyby se vydražilo i letos v březnu v americkém Texasu, a to za částku 81,3 tisíce dolarů (zhruba 2,3 milionu korun).

A proč jsou zájemci schopni za knihy o mladém čaroději zaplatit tolik peněz? „Lidé po celém světě prostě milují příběhy Harryho Pottera,“ vysvětluje Galloneová s tím, že je velmi pravděpodobné, že cena původních knih ještě poroste.

