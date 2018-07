Vše se točí kolem Péreze. Osud hvězd fotbalového MS má v rukou šéf Realu Madrid

Cristiano Ronaldo vstoupil do mistrovství světa snově: třemi góly zařídil Portugalsku remízu s Portugalskem. Králem šampionátu se nestal, protože jeho země vypadla už v osmifinále, přesto se o něm před posledními čtyřmi duely mluví na každém rohu.

Ronaldo má totiž podle spekulací médií namířeno do turínského Juventusu, kam by měl přestoupit po devíti letech strávených v Realu Madrid. Pikantní obchod za 100 milionů eur už mohl být údajně před několika dny dokončen, objevil se však jeden zádrhel: zvláštní požadavek prezidenta Realu Péreze.

Jednasedmdesátiletý funkcionář údajně nechce být do klubové kroniky zapsán jako ten, kdo zavinil odchod jednoho z nejlepších hráčů historie. Na Ronaldovi si tak prý chce vymoci mlčenlivost o poměrech v klubu a zároveň prohlášení, že odchází z vlastní vůle. Pokud by na to portugalský fotbalista nepřistoupil, chce vyhnat odstupné až k 130 milionům eur. Pro Juventus by se zřejmě jednalo o velkou komplikaci, protože už kvůli naplnění stomilionové částky by zřejmě musel některé své hráče prodat. Ostatně na Ronaldův plat mu má přispívat automobilka Fiat.

Na rozhodnutí o Ronaldově budoucnosti čeká celý fotbalový trh s přestupy. Po jeho „odšpuntování“ může mezi nejaktivnější týmy patřit právě Real. Slavný madridský tým tradičně cílí na hráče, kteří zazáří na mistrovství světa, je to součást jeho filozofie. Před čtyřmi lety proto přivedl Kolumbijce Jamese Rodrígueze.

Nejžádanějším hráčem bude zřejmě Kylian Mbappé, teprve devatenáctiletý Francouz, který zaujal například dvěma góly v osmifinále proti Argentině. Spekulace o jeho přestupu do Madridu se ostatně objevily už před týdnem, včetně výše odstupného: 272 milionů eur, což by z Mbappého udělalo nejdražšího hráče historie. Spekulace ze sociálních sítí postupně začala přejímat světová média a Real tak musel přijít s oficiálním prohlášením, ve kterém dohodu s hráčem a jeho týmem Paris Saint-Germain dementoval. Zatím.

Pokud by Realu nevyšel Mbappé, mohl by svou pozornost obrátit do Londýna. Konkrétně do Chelsea, za kterou nastupuje Eden Hazard, další velká hvězda letošního mistrovství, jehož Belgii čeká v semifinále právě Francie. Ruský miliardář Roman Abramovič, který klub vlastní, v poslední době řeší problémy s vízem a podle některých zdrojů by se mohl Chelsea chtít zbavit. I to by mohlo ulehčit pozici Péreze a jeho vyjednávacího týmu.

Real Madrid má mezi zbývajícími čtyřmi týmy na šampionátu (Belgie, Francie, Anglie, Chorvatsko) jen tři zástupce, a zaostává tak nejen za svým rivalem z Barcelony, ale například i za oběma týmy z Manchesteru či Tottenhamem, který má mezi semifinalisty devět svých hráčů. Florentino Pérez bude chtít tuto statistiku určitě změnit, byť jen zpětně.

Hvězda Egypta do Slavie? Česká liga, na rozdíl od slovenské, svého zástupce na mistrovství světa neměla. Mohla by jej však získat zpětně. Pražská Slavia údajně jedná o příchodu třiadvacetiletého Egypťana Mahmouda Ahmeda Ibrahima Hassana, známějšího pod přezdívkou Trézéguet, který zasáhl do všech tří utkání své země na turnaji. Cena hráče turecké Kasimpasy by se měla pohybovat mezi pěti až šesti miliony eur, což by z něj udělalo nejdražšího hráče v historii české ligy.

