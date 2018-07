Krach německé reprezentace zasáhl Adidas. Dresy musí prodávat se slevou

Když před čtyřmi lety vyhrálo Německo mistrovství světa, fanoušci vzali obchody útokem a jen v několika příštích dnech koupili milion dresů čerstvých šampionů. Letos je situace diametrálně odlišná. Vždy ambiciózní tým skončil k všeobecnému překvapení na posledním místě v základní skupině, když v závěrečném utkání prohrál s Jižní Koreou 0:2.

Pro Adidas, který je dlouholetým sponzorem německé reprezentace, to znamená problémy. Jeden z největších světových výrobců sportovního zboží byl připravený na několik variant, žádná však nebyla tak pesimistická jako výsledná realita. Střízlivý odhad počítal s třemi miliony prodaných dresů, tedy se stejným číslem jako po předchozím šampionátu.

Adidas stále počítá s tím, že se vytyčenému cíli přiblíží, hlavně díky tomu, že velké množství prodal už před turnajem. Kvůli rychlému konci Německa na turnaji ale bude muset změnit obchodní strategii. Aby se zbavil velkého množství naskladněných dresů, sáhne k výrazným slevám, které by měly činit 30 až 40 procent z doporučené maloobchodní ceny.

Výpadek mají Adidasu alespoň částečně pomoci zalepit dresy ostatních národních týmů. Ze dvanácti celků, které spolupracují s Adidasem, se jich osm dostalo do vyřazovacích bojů. Pokud by se některému z outsiderů podařilo postupovat i nadále, mohlo by to podle Matta Powella z výzkumné společnosti NDP Group znamenat výrazné zvýšení zájmu a dopad na prodeje by mohl překonat tržby z očekávaného postupu tradičních favoritů. Týkat by se to mohlo například Kolumbie.

Výbuch německé reprezentace se krátce projevil i na propadu akcií Adidasu. Prvotní strmém pád sice brzy zbrzdily, nadále však pozvolna klesají.

