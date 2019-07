Pohyb po letišti může být opravdu stresující. V odbavovací hale bývá zmatek, kontroly jsou zdlouhavé a v bezcelní zóně se pohybuje velké množství lidí odhodlaných pořídit cigarety v bezcelní zóně za co nejnižší ceny. A teď si představte, že se uprostřed tohoto zmatku nacházíte se slepeckou holí v ruce.

Bez cizí pomoci byste jen sotva trefili až k odletové bráně. O tom, že byste si po cestě chtěli koupit kávu nebo suvenýr si navíc můžete nechat jen zdát. Letiště v Pittsburghu proto přišlo s aplikací, která nevidomým poslouží jako soukromý GPS průvodce.

„Nezávislost je velmi důležitá. A právě technologie nám pomáhá se nezávislejšími skutečně stát,“ říká pro zpravodajský server CNN Chieko Asakawaová, která oslepla ve svých 14 letech. Momentálně pracuje v centru robotického výzkumu na univerzitě Carnegie Mellon a spolu s ostatními výzkumníky stojí za vznikem aplikace NavCog. Ta pracuje s pomocí stovek majáků Bluetooth instalovaných uvnitř letiště i aktuální polohou uživatele.

Závislí na pomoci ostatních

Dodnes to na mnoha letištích fungovalo velmi podobně. Nevidomí cestující dorazil do odbavovací haly a požádal o doprovod. Ten ale nebyl k dispozici, dokud se cestující neodbavil. Doprovod pak nevidomého doprovodil k odletové bráně a odešel. Pokud si chtěl cestující čekání na odlet zkrátit kávou nebo nákupem suvenýrů, měl obvykle smůlu. Těžko by na zmíněná místa sám trefil. Čekal tedy u brány, a to i v případě, že měl let dlouhé zpoždění.

Aplikace, kterou si cestující mohou stáhnout zdarma, má podobným situacím předejít. Stačí, aby zadali cíl, například číslo odletové brány, a následně jen poslouchali audio instrukce. Z telefonu se tak ozve například pokyn: po dvaceti krocích odbočte vlevo. Aplikace cestující rovněž informuje o přítomných obchodech, kavárnách a restauracích.

„Součástí našeho závazku vůči veřejnosti je zajištění toho, aby letiště fungovalo pro každého. Proto modernizujeme naše zařízení, a to i do budoucnosti,“ vysvětluje výkonná ředitelka letiště Christina Cassotisová s tím, že město staví také nový terminál, který má být otevřen v roce 2023.

U odletové brány během několika minut

Aplikaci NavCog testovalo celkem deset nevidomých jedinců, kteří se s její pomocí pohybovali po prostorách terminálu, po eskalátorech i pohyblivých pásech, a to jen s několika málo chybami. Většina uživatelů se navíc byla schopna dostat k pokladně za méně než tři minuty, projít terminálem za dvojnásobek času a najít toaletu za zhruba šedesát sekund. Ulehčit pohyb po letištích a vlakových nádražích se nevidomým cestujícím snaží už 30 let zpříjemnit i Brian Charlson z Americké rady nevidomých. Aplikace NavCog je podle něj užitečným systémem, má ale jeden nedostatek. Počítá totiž jen s mladší generací. Nevidomá populace je podle něj starší, velká část z ní je navíc nezaměstnaná a nemá přístup k chytrým telefonům, do kterých by si speciální GPS mohla stáhnout.

Podle výkonného ředitele Pensylvánské asociace pro nevidomé Johna McInerneyho je technologie, která těmto lidem přinese nové možnosti, vždy prospěšná. „Aplikace může být velmi nápomocná. Celý nápad spočívá v tom, že nebudete závislý na pomoci ostatních lidí,“ konstatuje.

Letiště v Pittsburghu však není jediné, které na nevidomé občany myslí. Podobnou aplikaci, jakou je NavCog, nainstalovalo v roce 2017 i mezinárodní letiště v Kentucky. Na několika letištích je rovněž k dispozici služba Aira, která spočívá v tom, že se nevidomý pomocí speciálních brýlí vybavených kamerou spojí s „agentem“. Ten živý záznam sleduje a navádí cestujícího správným směrem.

