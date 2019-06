Když v roce 2003 British Airways a Air France ukončily z ekonomických důvodů provoz legendárního Concordu, asi jen málokdo by si tehdy pomyslel, že ani po 16 dlouhých letech se lidstvo ke komerčnímu nadzvukovému létání nevrátí. Ovšem přesně taková je realita. Tedy alespoň zdánlivá.

Na obloze sice v tuto chvíli opravdu žádné nadzvukové dopravní letadlo nelétá, již brzy by se tak ale opět mohlo stát.

Kdo tento pomyslný závod o sestrojení tichého a úsporného letounu, který je schopen překonat rychlost zvuku, nakonec vyhraje, zůstává otázkou. Může to být Boeing, může to být Airbus, stejně tak to ale může být i kterákoliv jiná společnost. Například americký Lockheed Martin, jenž tento týden představil na konferenci Amerického institutu letectví a kosmonautiky (AIAA) v Dallasu vlastní koncept nazvaný QSTA (Quiet Supersonic Technology Airliner).

Pakliže se toto dílo podaří firmě dotáhnout do úspěšného konce, měl by stroj být schopen přepravit až 40 cestujících, a to rychlostí 1,8 machu, tedy zhruba 2 200 km/h. Žádné konkrétnější plány ohledně toho, kdy by její koncept mohl eventuálně skutečně poprvé vyrolovat a vzlétnout, ovšem společnost neodhalila.

„V tuto chvíli jsme pouze dokončili návrhové studie, abychom se ujistili, že je design proveditelný, abychom určili jeho rozměry, jak by měl být velký, kolik by měl vážit… Takové ty první studie, abychom věděli, že to vše dává smysl,“ cituje web CNN Travel Mika Buonanna, leteckého inženýra firmy Lockheed Martin, která mimo jiné stojí i za výrobou supermoderní stíhačky F-35 Lightning II.

K tomu by americké společnosti mohly ostatně pomoci i poznatky získané při vývoji prototypu označeného jako X-59, na němž spolupracuje společně s NASA.

Cílem tohoto projektu je zkonstruovat nadzvukový letoun, který by díky svému nestandardnímu tvaru značně redukoval sonický třesk, k němuž dochází ve chvíli, kdy daný objekt překoná hranici zvuku.

Tento negativní jev je doprovázen silným hlukem podobajícím se výstřelu a v minulosti byl vlastně i jedním z mnoha důvodů, který stál za koncem éry již zmíněného Concordu.

Každý pasažér bude mít své okénko

Díky revolučnímu designu by měl mít stroj QSTA vedle schopnosti létat nadzvukově ještě celou řadu dalších vlastností, které z něj ve světě letecké dopravy učiní opravdový unikát.

Motory letounu by měly zajišťovat tah o síle 40 tisíc liber, což je dostatek na to, aby se obešly bez takzvaného přídavného spalovaní (forsáže), jako tomu bylo například v případě Concordu. A protože žádné letecké motory, které jsou nyní na trhu k dispozici, tyto výkonnostní požadavky nesplňují, bude si muset firma pro tyto účely nechat vyrobit zbrusu nové.

Uvnitř kabiny pro cestující se pak bude nacházet pouze jediná ulička. Ta bude umístěna veprostřed letounu, díky čemuž tak každý cestující bude mít své vlastní okénko a bude si moct let užít plnými doušky.

Cesta z Londýna do Tokia bude o 4,5 hodiny rychlejší

Podle zástupců firmy by dolet letounu měl činit okolo 5 200 námořních mil, tedy přibližně 9 600 kilometrů. Hravě by tak měl překonat vzdálenost mezi New Yorkem a Londýnem, Tokiem a Los Angeles či Londýnem a Pekingem, respektive Tokiem.

A pokud jde o časovou úsporu, konkrétně pak na posledně zmíněné lince by v porovnání se současnými letadly mohli pasažéři cestující tímto superrychlým strojem QSTA ušetřit až 4,5 hodiny. O jak daleké budoucnosti je tu právě řeč, však alespoň prozatím zůstává otázkou.

