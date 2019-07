Proteinová revoluce? Finové vyrobili jídlo, které využívá solární energii a oxid uhličitý

Prášek s názvem solein je podobný mouce, je bohatý na proteiny a cena za kilogram má být asi 125 korun. Kalorická hodnota roční produkce by pak měla odpovídat padesáti milionům „průměrných“ jídel.

Šéf projektu Pasi Vainikka zdůraznil, že se jedná o revoluční přístup k produkci bílkovin, protože není potřeba zemědělské půdy a jen minimum vody ve srovnání s živočišnou výrobou. „Jedná se o úplně nový druh potraviny, nový druh proteinů, jež jsou odlišné od toho, co je dnes na trhu,“ uvedl.

Helsinský startup spolupracuje na jeho vývoji také s Evropskou vesmírnou agenturou a doufá, že by se mohl stát součástí stravy pro astronauty. Finové chtějí zažádat letos v rámci EU o licenci, aby tuto novou potravinu mohli prodávat v rámci celé unie. Komerční produkce je naplánována na rok 2021. V prvním roce by chtěli vyprodukovat 50 milionů porcí, o rok později už dvě miliardy.

Výroba připomíná vaření piva nebo mléčné kvašení. Kvasinky se dají do vody, do které se přidává oxid uhličitý a vodík. Oba komponenty jsou vyráběny z ovzduší pomocí obnovitelných zdrojů energie. Název firmy napovídá, že by mělo jít primárně o sluneční zdroje. Mikroorganismy vytváří proteiny, jež se pak suší na prášek.

Solein zřejmě nenahradí v následujících dvaceti letech produkci živočišných nebo rostlinných bílkovin, je to ale možnost, jak přispět k produkci klimaticky šetrné potraviny. Zemědělství a potravinářský sektor jsou přitom zodpovědné za čtvrtinu všech skleníkových plynů, jež vznikají v souvislosti s lidskou činností. Prášek může být v budoucnu využíván i jako základní surovina pro potraviny, jež budou připomínat chléb nebo maso.

Podle představitelů startupu je vzniklý protein až stokrát šetrnější k životnímu prostředí než jiné zdroje bílkovin, včetně těch, které se vyrábí z rostlin. Věří proto, že svým výrobkem mohou přispět k omezení současného zničujícího dopadu některých zemědělských technik na životní prostředí a zároveň umožnit výrobu jídla i v dosud nemožných podmínkách.

„Produkce soleinu je zcela nezávislá na zemědělství. Nevyžaduje ornou půdu ani zavlažování a není omezena klimatickými podmínkami. Produkt může být vyroben kdekoliv na světě, včetně oblastí, kde tradiční produkce proteinů nebyla nikdy možná,“ zdůraznili zástupci Solar Foods ve vyjádření pro web Deezen výhody alternativního proteinu.

