Nesplňujete základní požadavky

Některá zaměstnání mají dlouhý seznam požadavků a předpokladů. Personalisté většinou ani nedoufají, že by našli někoho, kdo splňuje všechny. Přesto se v téměř každé nabídce práce dají najít body, které jsou stěžejní a vy byste měli být schopni je identifikovat. Pokud například nějaká pozice vyžaduje magisterský titul a šest let praxe a vy nesplňujete ani jeden požadavek, nemá smysl se o ni ucházet. V takovém případě jen plýtváte časem.

Nehodíte se do firemní kultury

Než odpovíte na nabídku práce, měli byste si něco zjistit o fungování firmy a její kultuře, například z oficiálních internetových stránek nebo ze sociálních sítí. Jestli jste zvyklí pracovat ve startupech a uvolněné atmosféře, pravděpodobně se nebudete hodit do svázaného prostředí korporátu, což platí i obráceně. I kdyby bylo všechno ostatní takřka ideální, nebudete se v takové práci nejspíš cítit dobře.

Jak si říct o vyšší plat: důležité je načasování a dobré argumenty

Máte až moc velkou kvalifikaci

Stejně jako fakt, že neodpovídáte základním požadavkům, je možné je splňovat až příliš. Pokud nějaká nabídka požaduje někoho s pětiletou zkušeností z oboru a vy se v něm pohybujete přes deset let, není úplně nejlepší nápad na ni odpovídat. Míra odpovědnosti a finanční ohodnocení patrně nebude úplně podle vašich představ. Personalisté vás při rozřazovacím procesu mohou vyřadit i z tohoto důvodu.

Dojíždění

Našli jste si vysněné zaměstnání, jehož jedinou – drobnou – vadou je dojíždění? Stejně zřejmě nebude pro vás. Ze začátku si sice můžete říkat, že to kvůli ní zvládnete, časem na vás tento handicap ale dolehne. „Pokud dopředu víte, že budete do práce dojíždět hodně dlouho, z dlouhodobého hlediska to je neúnosné,“ říká expertka Amanda Augustineová. Pokud tedy neuvažujete o stěhování nebo jste si s potenciálním zaměstnavatelem nedomluvili flexibilní pracovní dobu, měli byste odpověď na inzerát dobře zvážit.

