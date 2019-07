Nový zdroj bohatství z Afriky? Madagaskar produkuje vlastní kaviár

Největší africký ostrov je světoznámý svou ojedinělou přírodou a vývozem vanilky. V následujících letech by se ale mohl dostat do povědomí veřejnosti také jako místo, ze kterého pochází prvotřídní černý kaviár.

Nepravděpodobný byznys na ostrově, kde většina lidí žije v chudobě, rozjeli francouzští podnikatelé. Před deseti lety založili firmu Rova Caviar. První komerční dodávku luxusní potraviny uskutečnili v červnu 2017.

„Mnoho lidí se nám smálo,“ řekla k těžkým začátkům ředitelka firmy Delphine Dabaziesová. Podnik založila s manželem Christophem a partnerem Alexandem Guerrierem. Produkce kaviáru na africkém ostrově pod rovníkem byla velkým rizikem. Nakonec se ale záměr podařil.

„Kaviár z Madagaskaru je jediným kaviárem, který pochází z Afriky a oblasti Indického oceánu,“ pochlubila se agentuře AFP.

Na globálním trhu s kaviárem zatím hrají jen malou úlohu, loni firma Rova Caviar prodala jednu tunu této luxusní pochoutky. Do několika let se chtějí dostat na pětinásobek produkce. Celkem se na světě ročně prodá 340 tun kaviáru.

Na Madagaskaru se pěstuje v biokvalitě především vanilka a kakao, francouzští gurmáni ale začali uvažovat také o produkci kaviáru. Nakoupili oplodněná vajíčka jeseterů z Ruska a vybudovali akvakulturu ve sladkovodním jezeře Mantasoa ve výšce 1 400 metrů.

Největším problémem bylo vyškolení místního personálu. Nyní firma zaměstnává tři stovky lidí. Musela také zaměstnat odborníky ze zahraničí. U potěru jeseterů je důležité zvolit správné množství stravy, aby se snížila co nejvíce míra úmrtnosti. Když váží sedm gramů, přesouvají se do sádek v jezeře, později do klecí. Také vyjímání vajíček ze samic jeseterů vyžaduje zručnost a zkušenost.

Vajíčka se po vyjmutí musí udržovat v chlazených místnostech při teplotě nula stupňů Celsia. Nejdůležitější je u kaviáru barva, vůně a chuť. Má připomínat vůni čerstvého másla. Madagaskarský kaviár se dodává do luxusních restaurací na ostrově, případně na ostrovy Mauritius, Reunion nebo Seychely.

Cena je oproti Evropě výhodná, 100 gramů afrického kaviáru vyjde na 2 500 korun. Nejdražší kaviár pochází z Íránu, 100 gramů stojí okolo 70 tisíc korun.

