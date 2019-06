Africké země chtějí prodat zásoby slonoviny za miliardy: Jsou to naši sloni, máme na to právo

Tři africké státy se obrátily na organizátory úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin (CITES), aby jim povolil prodávat zásoby slonoviny, kterými disponují a nemohou je legálně prodávat.

V Zimbabwe, Botswaně a Namibii žije 61 procent populace afrických slonů. Jejich požadavek mají členské země úmluvy, kterých je 183, posoudit na zasedání na Srí Lance, jež by se mělo konat letos v září. Jejich předchozí žádost byla v roce 2016 zmítnuta.

Zimbabwe odhaduje hodnotu zásob slonoviny na 300 milionů dolarů (6,9 miliardy korun). Tajemník ministerstva informatiky Nick Mangwana tvrdí, že země již 13 let nemůže slonovinu prodávat. Nelíbí se mu, že obchod se slonovinou regulují státy, které samy slony nemají. „Říkají nám, co máme dělat se svými zvířaty,“ citoval jeho slova deník The Guardian.

Země tvrdí, že na jejím území žije 85 tisíc kusů slonů, jejich přírodní parky jsou ale schopny se postarat o 55 tisíc. Peníze z prodeje slonoviny by mohly pomoci financovat programy ochrany přírody. Zimbabwe hodlá také požádat CITES, aby mohla vyvážet živé slony. Obhajuje to i tím, že se počet útoků slonů na obyvatele zvyšuje.

Za posledních pět let sloni usmrtili dvě stovky lidí. Souvisí to s tím, že populace v zemi roste a dostává se stále častěji do kontaktu se zvířaty v divočině. Ta často hledají vodu a dochází k útokům.

„Letos zemřeli čtyři lidé, když byli napadeni slony. Lidé umírají. Nemůžeme jen tak sedět a dívat se na to. Je to velká hrozba,“ prohlásil mluvčí zimbabwských národních parků Tinashe Farawo. Zemědělci, kteří žijí v blízkosti národních parků, rovněž přicházejí o úrodu, kterou zatoulaní sloni ničí.

Vláda Zimbabwe chce, aby CITES pravidla obchodu se slonovinou a slony uvolnila. V letech 2012 až 2018 země, kde dlouhá léta panoval Robert Mugabe, prodala 98 slonů, vetšinou do Číny. „Stále více se potýkáme se suchem. Jak se o všechny slony postaráme? Proto říkáme, ať se sloni postarají o sebe tím, že se se zruší zákaz obchodu s nimi,“ dodal Farawo.

Botswana žádá o zrušení zákazu lovu slonů a možnosti využití jejich masa. Prezident Mokgweetsi Masisi tvrdí, že lov by pomohl turistickému ruchu země. Mezinárodní svaz ochrany přírody zařadil africké slony na seznam ohrožených druhů společně se lvy a hrochy.

