Jedním z hlavních důvodů proč je nám v bublině plné komfortu tak příjemně, je strach. Obavy z nepoznaného nebo ze selhání. Jakkoliv může být starch užitečnou věcí, která nám pomáhá rozpoznat nebezpečí, je také limitujícím faktorem, shodli se profesní koučky na webu Forbes.com. Jak se tedy obavami z opuštění komfortní zóny vypořádat?

• Udělejte si průzkum

Chcete se naučit cizí jazyk? Zjistěte si, které školy a metody jsou pro vás nejlepší. Čím více budete vědět, tím méně se budete bát a snáze uděláte první krok. „Průzkum přináší znalosti, znalosti přinášejí sebevědomí,“ radí Linda Zander.

• Zvykněte si na diskomfort

Svět vně vaší bubliny je z podstaty nepohodlný. Proto si na diskomfort zvykněte, doporučuje Susanne Biro. Každý den udělejte jednu věc, která vám není příjemná. Po delším opakování si ani neuvědomíte, že vám dříve některé činnosti byly nepříjemné.

• Představte si sebevědomou verzi sebe sama

Zhluboka se nadechněte a namísto toho, abyste si představili všechny věci, které se mohou pokazit, udělejte opak. Vytvořte si v mysli sebevědomou verzi sebe sama. Opakování fráze jako je například: „Já to zvládnu!“ pomůže, podle Nancy Marmolejo odplaví stres a vy tak budete mnohem klidnější.

Pokud vám chybí motivace, proč se z bubliny dostat, můžete zkusit nahradit větu „teď to nechci dělat“ nebo „teď se na to necítím“, otázkou „A proč ne?“ a představte si všechny výhody, které vám život vně komfortní zóny přinese, doporučuje specialistka na růstové myšlení Nela Canovic.

Vyhněte se vyhoření: Tři triky, které vám pomohou zůstat produktivní

Co je tedy tak skvělé na životě mimo pohodlnou bublinu?

• Růst

Mimo svou komfortní zónu se budete muset vypořádat s výzvami, na které nejste zvyklí. Při tom narazíte na některé věci, které jste dříve neznali a do budoucna se mohou hodit. Naučíte se tak řešit situace, se kterými byste se jinak těžko vůbec setkali.

• Flexibilita

Vždy, když se ocitnete mimo své ideální prostředí, musíte se přizpůsobit, abyste byli schopni běžně fungovat. Rozvinete a procvičíte si komunikační schopnosti v situacích, do kterých byste se jinak nedostali.

• Objevení sebe sama

Jak můžete vědět, kdo jste a co všechno dokážete, pokud se alespoň nepokusíte vymanit se z pohodlné ulity, ptá se Nela Canovic. Přijměte výzvu a pokuste se objevit své silné stránky, které pomohou vám i lidem ve vašem okolí. Chcete-li poznat své nejlepší vlastnosti, vyrazte mimo komfortní zónu. „Bude to jistě riskantní, ale to, kým se poté stanete, bude neocenitelné,“ radí Canovic.

Stejně jako pro většinu obtížných věcí v životě i zde platí, že lepší je nebýt sám. Nebojte se požádat o pomoc přítele či mentora. Ptejte se na jejich zkušenosti, opřete se o ně a nechte si pomoci, uzavírá koučka Loren Margolis.

Bolestné vykoupení: jak se zotavit ze zhoubného vztahu? Tyto tipy poradí

Dále čtěte: