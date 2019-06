Klimatický donkichot zachraňoval svět hnojením oceánů. Amatérských geoinženýrů může přibývat

V roce 2012 se rozhodl americký podnikatel Russ George, že s pomocí stovky tun síranu železnatého, který rozptýlí z rybářské lodi do moře, posílí tvorbu planktonu, jež bude pohlcovat CO2 a uvolňovat kyslík. O užitečnosti nápadu přesvědčil kanadskou komunitu ostrovů Haida Gwaii v Britské Kolumbii také tím, že se podpoří výskyt lososů, jejichž stavy dlouhodobě klesaly.

Geroge zdůrazňuje, že experiment fertilizace oceánu funguje, výskyt planktonu se v této oblasti zvýšil a následující rok byl také rekordní v počtu ulovených lososů. Vědci ale oponují, že nelze prokázat, že tato metoda má pozitivní vliv na život v moři.

Navíc se jedná o nebezpečnou aktivitu, jež porušuje mezinárodní úmluvy o zákazu vypouštění odpadů do oceánů. Už v roce 2013 byl George z projektu kanadskou komunitou odvolán a kanadské úřady jej vyšetřovaly kvůli nelegálnímu nakládání s odpady.

Odborníci nyní varují před tím, že podobné radikální kroky, jež jsou vedeny snahou o záchranu planety a boji proti změnám klimatu, mohou být stále častější. Některé firmy nebo jednotlivci mají dostatek peněz, aby jednostranně podnikali rozličné experimenty na poli geoinženýrství.

Žádný scénář není dost černý: civilizace do roku 2050 zkolabuje, tvrdí think tank

Co by svět udělal, pokud by se někdo na vlastní pěst pokusil změnit klima, ptá se například šéf Carnegie Geoengineering Governnace Initiative Janos Pasztor. Iniciativa si klade za cíl hovořit o rizicích i výhodách klimatického geoinženýrství. Pasztor nicméně varuje před chaotickou a nebezpečnou budoucností lidstva, pokud se nezačnou takové aktivity na globální úrovni mezinárodně regulovat.

S tím jak se množí vědecké důkazy o oteplování planety, se také množí návrhy, aby se planeta uměle ochladila – například vstřikováním aerosolů do stratosféry, jež budou odrážet sluneční záření. S takovým řešením ale pravděpodobně nikdy nebudou souhlasit všechny státy najednou.

„Sklon k jednostranným klimatickým akcím je stále silnější,“ potvrdil politolog litevské technické univerzity v Kaunasu Florian Rabitz. Varuje zejména před takovými kroky u velkých ekonomik, například u Spojených států, Číny případně Indie. Jsou to státy, které mají řadu velkých měst u moře a jsou ohroženy zvyšováním hladiny oceánů. Potenciálně roste riziko i válečného konfliktu.

I proto se sedm let stará akce Russe George připomíná jako něco, co by se mohlo opakovat ve větším měřítku. Organizace pro ochranu životního prostředí Greenpeace varuje před „geoinženýrskou guerillou“. Jediným vhodným a nezbytným řešením je globální snižování produkce skleníkových plynů, nikoliv umělá změna ekosystémů. Kontroverzní podnikatel George se ale nevzdává. Opakuje, že ve svých plánech na záchranu klimatu bude pokračovat.

Dále čtěte: