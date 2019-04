Skrytá hrozba: tání ledovců může uvolnit radioaktivní částice z atomových testů a havárií

Tající ledovce kromě zvyšování hladiny moří mohou rovněž způsobit uvolnění radioaktivních látek, které se nastřádaly během atomové éry lidstva, tedy po roce 1945. Výzkumníci se zabývali množstvím radionuklidů pocházejících ze zkoušek jaderných zbraní a z havárií jaderných elektráren, jež se uvolnily do atmosféry a následně kontaminovaly ledovce.

Badatelé zkoumali ledovce v Grónsku, Islandu, Švédsku, na Špicberkách, v Alpách, na Kavkazu, v Britské Kolumbii a Antarktidě. Nalezli koncentrace radioaktivních látek desetkrát vyšší než v okolní přírodě. Výsledky tým prezentoval na shromáždění Evropské geofyzikální unie, jež se konalo ve Vídni.

Radionuklidy byly detekovány na 17 místech v těchto lokalitách na povrchu ledovců, jenž se nazývá kryokonit. „Jsou to jedny z nejvyšších úrovní koncentrace radioaktivních látek, jež můžete vidět v přírodě mimo uzavřené zóny po jaderných haváriích,“ prohlásila vedoucí výzkumu Caroline Clasonová z univerzity v Plymouth, jež zkoumá ledovce.

Podle sedimentů na povrchu ledovců je možné identifikovat období jaderných testů z 50. a začátku 60. let a pak také jaderné havárie elektráren v Černobylu a Fukušimě. Například velké množství radioaktivních částic pocházející z jaderné elektrárny Fukušima byly nalezeny na ledovcích v Tibetu.

Radioaktivní látky mohou v atmosféře cirkulovat několik let, dokonce i desetiletí, než se postupně usadí. Radioaktivní spad obsahuje radioaktivní izotopy plutonia 241, americia 241, cesia 137, stroncia 90 a jódu 132. Nejnebezpečnějším je uměle vytvořené americium, jež má poločas rozpadu 432,6 roku. Radionuklidy se pak mohou s tím, jak ledovce tají, dostat prostřednictvím vody do okolních ekosystémů.

Vědecký tým doufá, že se následující výzkum zaměří na rizika, jak by se tyto radioaktivní látky mohly dostat do potravinového řetězce a způsobit druhotnou kontaminaci životního prostředí mnoho let po jaderných haváriích. „Náš výzkum ukazuje, že naše jaderné dědictví ještě nezmizelo,“ zdůraznila Clasonová.

Nedávná studie publikovaná v časopise Nature upozorňuje, že každým rokem ledovce na Zemi přijdou o 335 miliard tun ledu. To je trojnásobek veškerého ledu v Alpách. Tání ledovců tak probíhá rychleji, než se dosud uvádělo. Ledovce budou do konce tohoto století například v Evropě minulostí, pokud se nepodaří jejich tání zpomalit, prohlásil vedoucí studie Michael Zemp z univerzity v Curychu.

