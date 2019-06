Jako Atlantis aneb Proč se topí velkoměsta?

Obyvatelé kampungu Akuarium, chudinské čtvrti na severní přímořské periferii indonéské metropole Jakarty, se dočkali překvapení. Jednoho krásného rána přišli úředníci s policejním doprovodem a rozdali všem papíry s příkazem k vystěhování. Proč? Musí se tady čistit řeka, aby nebyly povodně. Kdy máme odejít? Ještě dnes, do večera.

Kam máme jít? Do nového sídliště asi patnáct kilometrů odtud ve vnitrozemí. Co budeme jíst, když tady se aspoň živíme rybami? To je vaše věc, mějte hezký den. A bylo to. Na druhý den přijely buldozery a obydlí rozbouraly. Šlo to jako po másle, či spíš po všudypřítomné rybině. To bylo před dvěma lety; od té doby se na řečeném místě neděje nic. Obojí - překotná akce a po ní umrtvení - má svoje důvody.

Voda pro třicet milionů

V posledních dvanácti letech zasáhly Jakartu dvě strašlivé povodně. První z nich v roce 2007 zaplavila celý sever města, jímž protéká do Jávského moře hned třináct různých řek. Škody dosáhly pouze půl miliardy dolarů jen proto, že ona oblast je pekelně chudá. Druhá povodeň v roce 2013 byla jen o něco slabší.

Největší potíž spočívala v tom, že voda v ulicích Jakarty v obou případech zůstala, místo aby spořádaně odtekla do moře jako vždy předtím. Kdo hledá příčinu v globálním oteplování, jež má zvedat hladiny světových oceánů, má pravdu jen z menší části. Bezprostředním důvodem je, že se Jakarta - a především její severní část - pomalu do moře propadá. Jestliže tamní mořská hladina stoupá o dva až tři milimetry ročně, pohyb země obráceným směrem je několikanásobně rychlejší -průměrně přes deset centimetrů ročně, přičemž některé oblasti za rok zvládnou až třicet centimetrů.

Pokles půdy je způsoben skutečností, že jen třetina lidí bere vodu z vodovodu. Ostatní, tedy v celé aglomeraci asi dvacet milionů lidí, používají vlastní studny (nebo si vodu kupují od lidí, kteří ji berou ze studny). Když však v podzemí chybí voda, půda na povrchu má logický sklon klesat. Fyzika nelže.

Politici to dlouho přehlíželi. Po roce 2013 se však tehdejší jakartský guvernér Ahok rozhodl, že to tak nenechá. Pozval do města holandské inženýry, kteří měli přijít s návrhy řešení. Přišli s nápadem postavit okolo města síť umělých ostrovů, na nichž by vyrostla luxusní rezidenční zástavba.

To má několik háčků. Zaprvé, nikdo neví, jestli by umělá laguna nebyla dokonale toxická (všech třináct řek svádí do oceánu splašky, povětšinou v surovém stavu), a nenadělala tak víc škody než užitku. Zadruhé, lidem se nelíbí, že by se z projektu záchrany města měla stát jen masivní zakázka pro developery. A konečně, Ahok je křesťan a patří k bohaté čínské menšině, zatímco většina chudých obyvatel města jsou muslimští starousedlíci. Podle toho to dopadlo: Ahok nejprve v roce 2017 prohrál volby, vzápětí byl obviněn z hanobení islámu a na dva roky uvězněn. (Z vězení se dostal na amnestii letos v lednu.)

Na prvním místě volby

Mezitím projekt pochopitelně usnul. Katastrofální situace Jakarty se na přetřes znovu dostala až letos začátkem května, kdy prezident Joko Widodo oznámil, že se rozhodl přestěhovat hlavní město jinam -ačkoli neupřesnil, kde že by vládní úřady měly nově sídlit.

Jestli by útěk úředníků před povodněmi a splašky byl tou správnou reakcí, je nejspíš jedno. Prezident totiž jednal ve chvíli, kdy nebylo jasné, jestli v dubnových prezidentských volbách zvítězil on, nebo jeho konkurent Prabowo Subianto.

Potřeboval proto vytvořit dojem, že třímá kormidlo moci pevně v rukou. Lze si představit, že právě to jej vedlo k prohlášení o stěhování vlády.

A co mezitím dělají lidé z Akuaria? Inu, bydlí v provizorních chatrčích a stanech na místě svých bývalých - o něco lepších - chatrčí, živí se rybami ulovenými v polojedovaté vodě a čekají, jestli je dřív smete povodeň, nebo buldozer.

Samá voda

Vody je podle lidských představ buď příliš mnoho, nebo příliš málo. Bývá moc slaná, moc teplá, nebo dokonce moc mokrá, případně není vůbec. A to je nejčastější příčinou toho, proč se města, od tisícových po mnohamilionová, propadají. Zde jsou ve zkratce mikropříběhy několika z nich.