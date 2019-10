Máte rádi hořkou čokoládu? Pozor na kadmium

Jak je všeobecně známo, čokoláda se vyrábí z kakaových bobů. Právě do těch se kadmium dostává z půdy, na níž jsou pěstovány. Přítomnost kadmia v čokoládě tedy není překvapivá, neznamená to ale, že by se jí neměla věnovat pozornost. Zvýšená konzumace kadmia totiž může vést k chronické otravě, která se projevuje třeba nemocemi kostí či ledvin. Kadmium je navíc podezříváno z vlivu na vznik rakoviny.

Proto je přítomnosti tohoto těžkého kovu v potravinách věnována velká pozornost i v rámci EU a jejích orgánů. Kadmiu a jeho množství v potravinových surovinách se věnují i evropské předpisy, konkrétně jej upravuje nařízení 1881/2006/ES. Dlouhodobě se jím zabývá také Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Světová zdravotnická organizace pro aditiva.

Vegetariáni jsou na tom hůř

Právě společný výbor expertů z těchto organizací již před lety stanovil provizorní týdenní tolerovatelný příjem kadmia, a to 7 μg/kg tělesné hmotnosti. Později však byl na základě nových poznatků limit snížen na 2,5 μg/kg. Uhlídat tento limit ve stravě je ale obtížné; například vegetariáni, kteří konzumují větší množství zeleniny než „masožravci“, podle odborníků přijímají týdně zhruba dvojnásobek doporučeného množství kadmia.

Co je kadmium? • Kadmium (Cd) patří k těžkým kovům. Jde o všudypřítomný toxický kov, který se do životního prostředí dostává nejčastěji v důsledku spalování fosilních paliv, ze zpracování rud či z kontaminovaných hnojiv. • V malém množství je součástí mnoha potravin rostlinného i živočišného původu. Nachází se například v listové zelenině, ořeších, semenech či právě v kakau. Jeho zdrojem jsou ale také měkkýši nebo korýši. • Do lidského organismu se dostává s potravou a v těle se ukládá v kostech, játrech a ledvinách. Z těla je vylučováno velmi pomalu. Jeho poločas v játrech je 5 až 10 let, v ledvinách 10 až 30 let. Proto se jeho obsah v organismu během života stále zvyšuje.

Co se týče čokolády, vrásky na čele kadmium nedělá jen konzumentům, ale také výrobcům a vývozcům. Hodnota 2,5 μg/kg a s ní související limity pro potravinářské suroviny jsou tak nízké, že mnoho producentů ani není schopno je dodržet. A nemůže tak ani své produkty dovážet do zemí EU.

Ekvádor nad limit

„Menší problém mají afričtí producenti kakaa, větší pak producenti z Jižní Ameriky, kde obsah kadmia v kakaových bobech je všeobecně vyšší. Například Ekvádor, pro nějž je kakao zásadní komoditou a je sedmým největším světovým producentem kakaa, tímto nízkým limitem velice trpí,“ uvedl pro Euro.cz toxikolog a vysokoškolský pedagog Jiří Patočka. „Přitom kakao z Ekvádoru patří mezi světovou špičku z hlediska jeho lahodnosti a jemného aroma vhodného pro luxusní čokolády,“ dodal expert. Pro Ekvádor je navíc velmi významný právě evropský trh, neboť je odbytištěm více než 50 procent celkové produkce této země.

S lněným semínkem opatrně, radí odborníci. Moc o něm nevíme

Kromě země původu kakaa, z něhož je čokoláda vyrobena, je pro množství přítomného kadmia klíčový i samotný obsah kakaa. Čím je ho v čokoládě více, tím více je zde i kadmia. „To je důvod, proč se v poslední době šíří obavy z konzumace čokolády, zejména té tmavé, s vysokým obsahem kakaa. Zvýšená expozice kadmia představuje vyšší riziko vzniku rakoviny a vzniká tak otázka: je čokoláda, považovaná celá léta za zdravou pochutinu, ve skutečnosti karcinogenní?“ nadhazuje Patočka.

To Tomáš Komprda z Ústavu technologie potravin na Mendelově univerzitě v Brně obavy z kadmia v čokoládě příliš nemá. Má ji prý rád a nevyhýbá se jí. „Nesrovnatelně více kadmia než z čokolády přijímáme konzumací obilovin (chléb), okopanin (brambory) nebo zeleniny,“ zmínil pro Euro.cz další možné rizikové zdroje kadmia.

Kadmium ovlivňuje ledviny i kosti

Negativní důsledky, které má kadmium na zdraví, se zpravidla neprojevují akutní, ale chronickou otravou. To znamená, že jsou rozpoznatelné až s větším časovým odstupem. Chronická otrava kadmiem má mnoho projevů od poruchy funkce ledvin přes anémii, poškození kostní dřeně nebo řídnutí kostí. Jak již bylo uvedeno, kadmium je také podezříváno z vlivu na vznik rakoviny.

Jedna tabulka a dost

O tom, že na překračování limitů kadmia může mít svůj podíl právě tmavá čokoláda, svědčí i výzkum provedený v loňském roce v Dánsku. Ten zkoumal množství kadmia ve dvanácti různých značkách čokolád a zjistil, že hned v případě několika z nich byl bezpečný limit pro denní zkonzumované množství kadmia překročen již při konzumaci jedné tabulky čokolády (100 až 150 gramů denně). Jedna z čokolád dokonce obsahovala maximální doporučený příjem kadmia již v 18 gramech, tedy pouhých několika kostičkách.

Jak jsme již uvedli, nadlimitní příjem kadmia neznamená bezprostřední ohrožení zdraví či dokonce života. V dlouhodobém horizontu ale může ovlivnit funkce různých orgánů a mít tak fatální vliv na celkový zdravotní stav organismu.

