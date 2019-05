Přednost dostal hokej. Místo mrakodrapu v Brně vyroste multifunkční hala

Mrakodrap City Tower se 109 metry na pražském Pankráci pokořila poprvé už před několika lety brněnská věž AZ Tower s výškou 111 metrů. Nakonec ale zůstane nejvyšším českým „mrakodrapem“ právě ta. V místě, kde měl stát další brněnský mrakodrap, totiž vyroste multifunkční hala, ve které by se mělo odehrát hokejové mistrovství světa v roce 2024.

Multifunkční hala a hokejové mistrovství světa se staly prioritou brněnské koalice pod vedením primátorky Markéty Vaňkové. Myšlenku podpořil I i Milan Hnilička, vládní zmocněnec pro sport. Nepřekonatelným problémem by nakonec patrně nebylo ani financování.

Dokonce i Andrej Babiš přislíbil, že by na halu za 1,5 miliardy přispěl stát. Světovou sportovní událost by přivítal i majitel hokejového klubu Kometa Brno Libor Zábranský. „Hala na Výstavišti posune nejen brněnský hokej, ale i kulturu na novou úroveň. Případné spolupořádání mistrovství by bylo nejen pro brněnské, ale všechny české příznivce hokeje pomyslnou třešničkou na dortu“ řekl Zábranský.

Jenomže výstavba multifunkční haly se začala komplikovat. Měla vyrůst v místech, kde je dnes cyklistický ovál.

Cyklisté to ale podmínili tím, že dostanou nový za 750 milionů korun. Město se proto rozhodlo, že hokejovou halu postaví na jiném místě, a to tam, kde měl stát nový brněnský mrakodrap.

„Hokej je v Brně nejpopulárnější sport, doufáme, že se výstavba nové haly vyhne všem pastem, nestane se černou dírou medailových nadějí a za pět let vyhrajeme zlato“ věří Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna.

