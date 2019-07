Elon Musk vyvíjí mozkové implantáty. Lidé jimi mají ovládat počítače i telefony

Čip připojený k tisíci vlascům, tenčím než lidský vlas, má umožnit ovládání přístrojů pomocí myšlenek. Do mozku prvních lidí by měl být injektován v roce 2020. Prohlásila to technologická společnost Neuralink, kterou vlastní vizionář a výkonný ředitel Tesly a SpaceX Elon Musk. „Myslím, že se jedná o pokrok v civilizačním měřítku,“ řekl pro zpravodajský web CNN Musk.

Společně s implantátem vyvinula společnost také speciálního robota, který ho pomocí laserového paprsku a pod vedením neurochirurga zavede do lidského mozku. Odtud budou implantát snímat elektromagnetické impulsy. Tyto podněty následně rozeznají a na základě nich umožní uživatelům ovládat počítače a telefony.

A jak to bude fungovat v praxi? Čip, jenž je vybavený USB-C portem typickým pro výrobky Apple, se přes Bluetooth připojí k malému počítači, který bude pacient nosit za uchem. „Rozhraní čipu je bezdrátové, takže vám z hlavy nepovedou žádné dráty, což je důležité,“ upřesnil Musk s tím, že se toto zařízení následně spojí s aplikací v telefonu či počítači. Ten bude možné ovládat myslí.

Testuje se na opicích

O schválení pro klinické testování na lidech plánuje Neuralink požádat Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). „Týká se to verze, která je určena jen pro pacienty s vážnými onemocněními,“ upřesnil Matthew McDougall, neurochirurg ze společnosti Neuralink. Konkrétně bude první studie zaměřena na jedince s tělesným ochrnutím.

Nová technologie byla doposud testována jen na opicích. První člověk by implantát mohl vyzkoušet na konci příštího roku. Teprve poté se bude mluvit o rozšíření technologie mezi běžné lidi. Ti by za pomocí implantátu mohli v budoucnu ovládat chytré telefony, počítače i tablety.

Elon Musk rozhodně není prvním vizionářem, který chce podobného cíle dosáhnout. Ovládat počítač myšlenkami se někteří lidé snažili už v minulosti. Jednalo se však o speciální helmy, jež zachycovaly mozkové impulsy a následně je přenášely na obrazovku. Lidé tímto způsobem posouvali kurzorem myši nebo upravovali hlasitost počítače. Tyto helmy však nebyly příliš spolehlivé, a tak se mezi širší veřejnost nikdy nedostaly.

