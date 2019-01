Zábava místo rutiny: 5 tipů, jak zahnat nudu v práci

S nástupem do nového roku a návratem do práce po vánočním volnu mnoho lidí zjistí, že jim dochází šťáva, ztrácejí chuť do práce, chybí motivace, kreativita i náboj. Pokud se přistihnete, že se v práci nudíte, je potřeba něco změnit.

Než začnete rozesílat životopisy potenciálním novým zaměstnavatelům, vyzkoušejte několik triků, jak nudu v práci zahnat.

1. Zaměřte se na věci, které ve vás probudí zvědavost

Nuda je spojena s tím, že přestanete mít zájem o dění okolo sebe. Pokud začnete hledat věci, které ve vás probouzí zvědavost, nudu zaženete. V práci to znamená, že si vyhledáte nové materiály o tématu, na kterém pracujete.

Můžete také zkusit přemýšlet z pozice člověka, který má mít z vaší práce užitek. Takto například přišli ve firmě Hainz na to, že změnou skleněné lahve za plastovou se bude zákazníkům lépe vymačkávat kečup.

2: Čtěte

Nuda může také pramenit z toho, že se váš mozek „zasekl“ a nemáte nové nápady. K vyvolání kreativity pomůže četba. Psycholog Art Markman z texaské univerzity v Austinu napsal, že úkoly, které vyžadují inspiraci, jsou obvykle takové, které ještě nikdo nevymyslel, ale to neznamená, že se o daném problému nedají sehnat potřebné informace. Pokud je máte objevit, musíte si hodně přečíst o dané problematice.

3: Malé změny v práci

Úspěch je často založen na opakování drobných úkolů a pracovních návycích. Po určité době ale přichází opotřebení a je třeba změny. Stačí například posunout začátek i konec pracovní doby o půl hodiny. Změnit formu a místo vašich pracovních schůzek nebo používat více úsměv a humor během jednání s kolegy. I drobné úpravy pracovního dne mohou pro mozek představovat vítanou změnu.

4: Zavedení překážek

Vypadá to možná kontraproduktivně, ale zavedení jistých restrikcí v práci může odbourat pocit znuděnosti. Americký teoretik organizace práce Scott Sonenshein doporučuje zavedení pravidel, která znesnadní pracovní činnost. Produktivita se tím podle něj zvýší. Kreativita je často spojena s nutností překonávat překážky.

5: Udělejte něco, z čeho máte strach

Zprofanovaný slogan „vystupte ze své komfortní zóny“ může být jednou ze zbraní, jak proti stagnaci bojovat.

Odvaha totiž jde ruku v ruce s tvořivostí a inspirací. Zkoušení nových věcí nudu většinou zažene. Pokud se naučíte v osobním životě zvládat věci, které jsou vám nepříjemné, i v práci budete mít více odolnosti.

