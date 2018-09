Vyšší produktivita i sexuální činnost: americká firma nabízí upgrade mozku za 700 tisíc korun

Dají se s nástupem nových technologií „optimalizovat“ mozkové funkce? Jeden ze zakladatelů firmy Field Hasan Asif, který je vystudovaným psychiatrem, tvrdí, že to možné je. „V psychiatrii čelíme problémům, protože nebereme v úvahu autonomní a neurofyziologické aspekty,“ prohlásil Asif.

Klientům firma Field nabízí terapii, před kterou je každý zájemce podrobně zkontrolován – biochemicky, neurofyziologicky. Firma zaměstnává vědce, lékaře, terapeuty. Ti mají během terapií vyladit mozek. Poskytnout mu jakousi „wellness“ kúru, aby lépe fungoval. Po terapii se má zlepšit zájemci produktivita, kreativita, sexuální výkon. Odpadnout má naopak stres.

Ozdravná kůra není lacinou záležitostí. Cena jedné terapie se pohybuje okolo 1100 dolarů. Aby byly vidět výsledky, je třeba dvaceti až třiceti seancí, upozorňují zakladatelé „mozkové kliniky“. To znamená, že celkem optimalizace mozku vyjde na 33 tisíc dolarů (726 tisíc korun).

Analýza duševní historie

Každému klientovi je provedena analýza duševní historie a emočního zdraví. Ke zpětné vazbě se využívá měření mozkových vln, dýchání, srdeční frekvence. Další ze zakladatelů projektu Devon White tvrdí, že mozek člověka se může zlepšit v každém směru.

Zakladatelé společnosti zastávají filozofii, že mozek funguje na podobném principu jako srdce. Jeho výkon se dá tréninkem upravit. „Je to směs nových technologií a holistického přístupu,“ vysvětlil White. Firma z New Yorku začala nabízet své služby před půl rokem. Zakladatelé prohlašují, že k jejich rostoucí klientele patří špičkoví sportovci, podnikatelé, lidé ze světa showbyznysu.

Neurostimulace na míru

Projekt využívá také technologii neurostimulace formou transkraniální magnetické stimulace (TMS). Její účinky jsou zatím předmětem výzkumu. Využívá se k léčení depresí a ke zlepšení motorických funkcí. Mohla by také zlepšovat paměť u starších lidí.

Neurostimulace se musí provádět přísně individuálně, aby odpovídala dané osobnosti, zdůraznil White. Každý jednotlivec reaguje na léčbu různě. „Musíme být opatrní, abychom věděli, jak bude konkrétní mozek odpovídat,“ dodal.

Do budoucna plánují zakladatelé spolupracovat s lékařskými klinikami, sportovními středisky nebo s luxusními centry wellness. Následující dva roky chtějí propracovat metodiku terapií, která by mohla být časem nabízena za dostupnější cenu. Například vojenským veteránům nebo seniorům. „Pracujeme na tom, abychom snížili cenu. Zatím to je nová technologie, je to stejné jako u Tesla Motors,“ vysvětlil White, proč jsou nyní ceny za kúru tak vysoké.

Dále čtěte: