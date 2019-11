Exmanažer PPF Bodlák staví s čínským miliardářem a německým bankéřem první kryptobanku na světě

„Předpoklad je, že řízení bude dokončeno v prvním kvartálu příštího roku,“ řekl týdeníku Euro šéf společnosti Carduus Asset Management Pavel Bodlák, který patří mezi investory nově vznikající banky.

Je to symbióza

Bodlák vložil do Founders Bank spolu s několika málo klienty, jimž spravuje peníze v Carduus Asset Management (Carduus znamená latinsky bodlák), zhruba 150 milionů korun. Kromě nich je akcionářem například bývalý člen vedení Deutsche Bank Kenan Altunis a hlavním podílníkem je čínský dolarový miliardář Čchang-pcheng Čao. Ten založil a vlastní kryptoměnovou burzu Binance, což je jedna z největších platforem na obchodování s šifrovanými měnami vůbec.

Rozhodovací proces byl podle Bodláka poměrně jednoduchý, i když osobně není nijak zapáleným příznivcem kryptoměn. „Jeden z hlavních důvodů, proč jsme do projektu šli a proč se nám zdál sexy, spočívá v tom, že my do něho přinášíme prvek konzervativního bankovnictví. Potřebují nějaké bankéře, protože vnitřní treasury bankovnictví je provozní záležitost, kterou musíte umět dělat, a ajťáci ji neumějí. Je to symbióza,“ říká Bodlák s tím, že jeho společnost je navíc řádně regulována v Evropské unii.

Advokát Kozub: Kryptoanarchie není chaos, ale svoboda jednotlivce ve virtuálním světě

Radim Kozub ( Autor: Archiv )

Banka přitom nebude dělat úplně klasické bankovnictví, které stojí hlavně na rozdávání úvěrů. Bude to hlavně transakční banka, která bude vydělávat na poplatcích za převody peněz. Nebude přitom paradoxně vůbec přijímat kryptoměny, ale pouze zisky z obchodování s kryptoměnami v dolarech či eurech. „Je to první banka svého druhu na světě. Budeme operovat s profity, aby majitelé mohli s těmi prostředky nakládat v Evropské unii a v rámci celého světa,“ dodává.

Founders Bank chce být prostředníkem mezi oběma světy. V současnosti totiž banky šifrované měny buď vůbec neuznávají, nebo dosud nemají vypracovány postupy, jak příjmy z nich danit či vůbec účtovat ve svých bilancích. Ke kryptoměnám se navíc staví odmítavě řada centrálních bank a vlád. „Problémem lidí, kteří zbohatli na kryptoměnách, je, že svůj profit realizují v dolaru, nicméně je pro ně tyto dolary těžké převést do světa běžných peněz. Ty peníze jsou legální, ale když přijdete například do Deutsche Bank, tak vám neotevřou na tyto peníze účet,“ říká Bodlák. To je i případ hlavního akcionáře Čchang-pcheng Čaa.

Founders Bank chce tento problém vyřešit svým sofistikovaným systémem, který bude ověřovat původ peněz, což je jednou z hlavních podmínek regulátorů. Podobná banka už funguje v Lichtenštejnsku, nicméně má složitější konstrukci a není regulovaná Evropskou centrální bankou.

Riziko zůstává

V případě, že Founders Bank licenci od evropského regulátora získá, může se vložená investice českých investorů výrazně zhodnotit. Už v prosinci by totiž mělo proběhnout další kolo financování rozvoje banky, přičemž zájem vstoupit do Founders Bank projevily fondy rizikového kapitálu a private equity ze Silicon Valley. „Teď debatujeme o tom, komu dáme jaký podíl a jaké bude ocenění banky. Minimální valuace, za kterou chceme upisovat nový kapitál, bude 100 milionů dolarů. Jsou to násobky toho, při jaké valuaci jsme do projektu vstupovali my sami,“ dodává Bodlák, který už vedl s potenciálními zájemci rozhovory.

Bodlák a jeho parta by tak mohli za poměrně krátkou dobu vydělat stovky milionů korun až jednotky miliard. Riziko však pořád zůstává. „Buď se to povede, a pak bude zisk ve vysokých násobcích nominální investice, nebo se to nepovede, a bude to úplná ztráta. Pořád je samozřejmě ve hře to, že můžeme přijít o nominál,“ směje se dvaapadesátiletý Bodlák. Snad mu úsměv na tváři vydrží.

