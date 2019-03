Kim má 670 milionů dolarů v kryptoměnách, které nechal ukrást

Komunistický severokorejský režim stojí za řadou hackerských útoků na směnárny a banky, aby získal finanční prostředky a obešel tím ekonomické sankce, jež na něj uvalila Organizace spojených národů (OSN) kvůli vývoji jaderných zbraní a raketovému programu.

Podle odborníků na kybernetickou bezpečnost si režim pod vedením Kim Čong-una přišel v letech 2015 až 2018 na 670 milionů dolarů (15,2 miliardy korun), které odcizil prostřednictvím hackerských útoků. Největší část prostředků pochází z asijských směnáren. Po pěti hackerských útocích režim získal ekvivalent 571 milionů dolarů v letech 2017 až 2018.

Ekonomické sankce OSN jsou uvaleny také na vývoz uhlí, což je hlavní zdroj financí pro totalitní režim. Až dvacet států podle vyšetřovatelů OSN může sankce porušovat. Zpráva také poukázala na luxusní vozy, které Kim Čong-un používá. Na posledním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve Vietnamu to byl například luxusní Mercedes-Benz, loni použil na setkání s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem v Pchjongjangu Rolls-Royce Phantom.

„Severokorejci si obstarají, co chtějí. Dostanou to nejlepší, pokud to potřebují,“ řekl k obcházení sankcí Hugh Griffiths, jenž posledních pět let pracoval pro OSN a koordinoval tým vyšetřující porušování sankcí severokorejským režimem.

Americký institut Beyond Parallel zveřejnil satelitní snímky, které dokazují, že komunistický režim obnovuje raketovou střelnici Sohe, kterou Kim slíbil loni v Singapuru na setkání s Trumpem demontovat.

Vertical Engine Test Stand: —used in the past to both protect rocket engines while they are being prepared for placement in the test stand and to hide any activity from overhead reconnaissance assets—has also been assembled and positioned adjacent to the test stand. pic.twitter.com/aIMNfpv01s