Obchody v bitcoinech na darknetu kvetou. Denní objem se loni zdvojnásobil

Popularita bitcoinu je na darknetu, tedy na neveřejných stránkách, kde lze koupit drogy, falešné dokumenty nebo zbraně, čím dál větší. Během minulého roku se objem plateb během dne v průměru zdvojnásobil na ekvivalent dvou milionů dolarů (45 milionů korun), uvedla agentura Reuters s odkazem na firmu Chainalysis.

Celkově ale výše prostředků na darknetových tržištích poklesla ze 700 milionů dolarů (15,8 miliardy korun) v roce 2017 na 600 milionů dolarů (13,6 miliardy korun) v roce 2018. Autoři analýzy pokles přičítají tomu, že v roce 2017 byla uzavřena tržiště AplhaBay a Hansa, což mělo vliv i na výši obchodů na počátku roku 2018.

Objemy transakcí ale pak začaly růst, vysvětlila ekonomka Chainalysis Kimberly Grauerová. „Bylo by chybou si myslet, že tento rok budou objemy transakcí klesat,“ zdůraznila.

Platba bitcoiny za nelegální služby nebo zboží je populární, protože jejich držitel je obtížně vystopovatelný. I když obecně objem transakcí s bitcoinem v loňském roce poklesl, pro obchody přes darknet to neplatí.

„Pro toho, kdo si chce něco koupit na darknetu, nehraje skutečnost, že cena bitcoinu vůči dolaru výrazně kolísá, žádnou roli,“ dodala Grauerová. Jediné, co by mohlo nárůst objemu transakcí v bitcoinech ohrozit, je násilné uzavření většího počtu tržnic na darknetu. Pak by se prodejci i kupující přesunuli na zabezpečené aplikace pro posílání zpráv, míní Grauerová.

Server Cointelegraph v této souvislosti zdůraznil, že obchody na darknetu tvoří jen malý zlomek transakcí s bitcoinem, je to méně než jedno procento. Největší podíl měly v roce 2012, kdy to bylo 6 procent z celkového objemu obchodů. Nejoblíbenější formou platby za ilegální zboží zůstávají americké dolary v hotovosti. Zejména nákup zbraní se uskutečňuje v hotovosti.

