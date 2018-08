Nenápadný kapitalismus v KLDR: tržiště zajišťují přežití obyvatel i režimu

Tvrdý komunistický režim v Severní Koreji, i když kontroluje všechny aspekty života, se musel sklonit před ekonomickou realitou a povolil alespoň v malém kapitalismus. Jedná se o tržiště, která fungují stejně jako kdekoliv jinde na světě. Prodejci platí nájem za stánek a státu odvádějí daně.

V totalitní zemi, kterou vede Kim Čong-un, vnuk zakladatele lidově demokratické republiky Kim Ir-sena, je povoleno provozovat 436 tržišť. Uvedl to washingtonský think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Dohromady tyto trhy vládě přinášejí příjmy ve výši 56,8 milionu dolarů ročně, což odpovídá 1,3 miliardy korun. Počet tržišť roste od roku 2002 a nejvíce kvete u hranic s Čínou. CSIS vychází ve své analýze také ze satelitních snímků. Mnoha Korejcům tato činnost umožňuje holé přežití.

Zejména během vlády Kim Čong-una počet trhů a tržišť roste. Sám Kim se prezentuje jako ekonomický reformátor. Zemi vládne od prosince 2011 a počet tržišť se od roku 2010 zdvojnásobil. Podle jihokorejské tajné služby jsou dvě pětiny populace země nějakým způsobem zapojeny do soukromého podnikání.

„Náš postoj k vládě byl asi takový: Pokud nás nedokážete uživit, nechte nás, abychom si na živobytí vydělali sami na tržištích,“ řekl loni deníku The New York Times jeden z uprchlíků, který „komunistický ráj“ opustil v roce 2014.

V době mezinárodních ekonomických sankcí jsou daně z drobného podnikání vítaným zdrojem příjmů pro režim Kimovy rodiny. Jihokorejská centrální banka odhadla, že HDP se u jejího severního souseda v loňském roce propadl o 3,5 procenta, zejména poklesl vývoz nerostných surovin. Růst obchodování na tržištích mimo oficiální síť obchodů by mohl podle CSIS vést k budování „latentní“ občanské společnosti.

Dále čtěte: