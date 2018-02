Druhý nejbohatší člověk planety Bill Gates svými výroky pobouřil komunitu, která podporuje a podniká v sektoru kryptoměn. V rámci online debaty „Ask Me Anything“ na serveru Reddit kritizoval digitální měny kvůli jejich anonymitě.

„Nyní se kryptoměny používají k nákupu syntetického opioidu (fentanyl), dalších léčiv a drog. Takže to je technologie, která způsobila úmrtí poměrně přímým způsobem. Také spekulativní vlna spojená s primárním úpisem mincí (ICO) a kryptoměnami je vysoce riziková,“ napsal na dotaz, co si o virtuálních měnách myslí.

Upozornil také na to, že se používají k financování terorismu a praní špinavých peněz, proto by vlády měly mít možnost stopovat jejich původ.

Kryptokomunita na jeho slova zareagovala velmi kriticky. Investor Anthony Pompliano, který se soustředí na rizikový kapitál, dodal, že virtuální měny nejsou striktně anonymní. A stejné argumenty proti těmto měnám můžeme použít i na klasické měny, například dolary. Také se za ně dají koupit drogy nebo zbraně.

Bill Gates just said cryptocurrencies have caused many “deaths in a fairly direct way.”



Then he spewed the normal nonsense about funding terrorism & money laundering.



I’m starting to think the criteria for being old and rich is hating crypto they’ll all learn eventually