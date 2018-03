Národní bezpečností agentura (NSA) je ve Spojených státech hlavní kryptologickou agenturou, která celosvětově sleduje a analyzuje elektronickou komunikaci. V rámci USA má chránit vládní úřady, jejím úkolem je také zabránit teroristickým útokům na území Spojených států.

Do agendy NSA patří sledování lidí, kteří používají bitcoin. Dokonce to patří mezi jednu z jejích priorit, tvrdí server The Intercept, jenž pravidelně zveřejňuje tajné dokumenty, které získal Edward Snowden. Bývalý zaměstnanec NSA Snowden je v USA trestně stíhán, od roku 2013 žije v Moskvě.

The @NSAgov worked urgently to target Bitcoin users around the world, according to classified documents provided by @Snowden. https://t.co/9rxhn1TQrq pic.twitter.com/opcUR7W1b7 — The Intercept (@theintercept) 20. března 2018

Agentura už v roce 2013 pracovala na tom, aby mohla vysledovat prodejce a příjemce této nejznámější kryptoměny světa. Aktivně celosvětově analyzuje internetový provoz a používá software, který by mohl odhalit identitu uživatelů bitcoinové sítě.

Jeden z dokumentů NSA uvádí, že agentura sbírá soukromé informace, jako jsou přístupová hesla, internetová aktivita a identifikační adresy přístrojů napojených na internet. Internetové aktivity držitelů bitcoinu má sledovat od roku 2013 v rámci projektu nazvaného Oakstar.

Identifikace transakcí s bitcoiny

V rámci této aktivity používá program s kódovým označením Moneyrocket, jenž má umožnit identifikovat lidi, kteří se snaží provést transakci s bitcoiny.

Využívá také program XKeyScore, který analyzuje na celém světě internetová data, aby odhalil lidi používající bitcoiny. Tento program podle Snowdena umožňuje číst e-mailovou poštu a sledovat veškerou internetovou aktivitu daných uživatelů.

Že by NSA zahájila sledování některých osob pouze na základě držení bitcoinů, by podle Matthewa Greena bylo zhoubné. Green je docentem pro internetovou bezpečnost Johns Hopkins University a sám je kryptologem. Stojí také za vznikem měny zcash, jež je založena na technologii zerocoin. Protokol má odstranit některé bezpečnostní nedostatky měny bitcoin. Odhalení jsou podle Greena znepokojivá a mohou zvýšit nedůvěru ke komerčně prodávaným programům, které mají chránit soukromí uživatelů.

Boj americké vlády s kryptoměnami

Toto obvinění se objevuje v době, kdy se americká vláda snaží omezit používání kryptoměn kvůli financování terorismu a praní špinavých peněz. V roce 2017 FBI požadovala dalších 21 milionů dolarů pro vytvoření týmu 80 lidí, kteří by se specializovali na boj proti kybernetickému zločinu.

Spoutané kryptoměny: americký regulátor chce zkrotit trh primárních nabídek mincí

V americkém Kongresu byl letos v lednu předložen zákon, jenž má umožnit vytvoření specializovaného týmu pro potírání zneužívání digitálních měn při financování terorismu. Bude podléhat americkému ministerstvu financí, své zástupce mají mít i zpravodajské agentury FBI a CIA.

Kritika Facebooku i Putina

Snowden v předchozích dnech kritizoval aféru firmy Facebook, jež poskytovala data o milionech uživatelů pro konzultační firmu Cambridge Analytica. Ta je využívala pro předvolební analýzu. Kromě Spojených států také v ČR.

I když Snowden bývá považován za chráněnce Ruska (ruské ministerstvo zahraničí mu v roce 2017 prodloužilo azyl do roku 2020), kritizoval nedělní prezidentské volby v Rusku.

Obvinil Vladimira Putina, že krade hlasy ve svůj prospěch. Ruští voliči by si podle něj měli vzít svou budoucnost zpět. Podle nevládní skupiny Golo došlo během voleb ke dvěma tisícům incidentů zahrnujícím manipulace s volebními hlasy.

The ballot stuffing seen today in Moscow and elsewhere in the Russian election is an effort to steal the influence of 140+ million people. Demand justice; demand laws and courts that matter. Take your future back. https://t.co/Jh6W8gq7Zx — Edward Snowden (@Snowden) 18. března 2018

Zvolení Putina prezidentem na dalších 6 let z něj učiní vládce největší země světa po dobu 25 let (od roku 1999 do roku 2024, střídavě jako premiér a prezident), což je nejdéle po Josifu Stalinovi v moderních dějinách Ruska.

Související články k tématice Kryptoměny: