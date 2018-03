Facebookem zmítá aféra s dezinformacemi, šéf bezpečnosti odchází

Britská komisařka pro informace Elizabeth Denhamová dnes uvedla, že požádala v rámci širšího zkoumání zneužívání osobních dat o povolení k prohledání kanceláří firmy Cambridge Analytica. V rámci tohoto šetření prozkoumá i chování Facebooku. „Podíváme se na to, zda Facebook zabezpečil a ochránil osobní informace na platformě, nebo ne, a zda, když se dozvěděli o ztrátě dat, jednali dostatečně rázně a zda informovali, nebo neinformovali lidi,“ řekla Denhamová rozhlasové stanici BBC.

O odchodu Stamose s odvoláním na své zdroje informovaly deník The New York Times a agentura Reuters. Stamos ve společnosti prosazoval objasnění a zveřejnění ruských aktivit na facebooku, s čímž naopak nesouhlasila provozní ředitelka Sheryl Sandbergová. Stamos, jehož pravomoci byly postupně převedeny na jiné pracovníky, se proto rozhodl, že odejde. Podle The New York Times ho ale vedení přemluvilo, aby zůstal až do srpna, neboť jeho odchod by nevypadal dobře.

Deník poznamenal, že dříve měl Stamosův tým až 120 lidí, zatímco nyní ho tvoří tři lidé. Stamos dnes na twitteru uvedl, že jeho úloha ve firmě se změnila, stále však pro Facebook pracuje. Svůj odchod však nepopřel.

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security.